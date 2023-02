Astrotarocchi 13 febbraio 2023

Fisio fit



-Ariete ci potranno essere partenze o ritorni che fanno molto bene all’anima e sopratutto sono baciati dalla fortuna e dalla voglia di farli funzionare bene, sono possibili incontri del passato

-Toro per voi e’ possibile un patto un accordo la firma di qualcosa che durera’nel tempo, anche la decisione di una convivenza, sono possibili notizie da amici

-Gemelli state facendo un viaggio in cerca di riconoscimenti e di veder gratificate le vostre qualita’, c’e’ qualcosa che si sblocca e finalmente trovate la vostra stabilita’

-Cancro ci sono ostacoli su delle scelte da fare ma troverete una soluzione e potrete finalmente procedere a passo spedito

-Leone vi isolate per qualche momento avete bisogno di procedere con una strategia sentite molto la mancanza di qualcuno anche se e’ un amore a tratti tormentato, state sereni, si sistemera’ tutto

-Vergine arrivano notizie che chiudono un ciclo davvero molto pesante e finalmente si avra’ la chiarezza che vogliamo e verso dove ci stiamo dirigendo, era ora

-Bilancia sul lavoro c’e’ molta confusione e state controllando cio’ che accade, in maniera astuta tiratevene fuori vedrete che all’improvviso il vento cambiera’ e ci sara’ un nuovo inizio

-Scorpione questa pesantezza vi sta davvero facendo arrivare alla sopportazione piu’ totale vi crea ansia e nervosismo ma e’ necessario questo passaggio per arrivare a quello che volete piu’ sinceri e puliti che mai e l’otterrete

-Sagittario nei pensieri avete una gran voglia di riconoscimenti e meriti che non vedete arrivare, ma per un colpo di fortuna a breve arriveranno tutti e tutti insieme, quindi niente ansia

-Capricorno si risolve qualcosa che e’ stato molto pesante mettere a posto, c’e’ voluto tempo e pazienza ma ce l’avete fatta e finalmente c’e’ anche la stabilita’ che tanto volevate

-Acquario c’e’ una chiave che vi permette di muovervi anche lavorativamente parlando per avere qualcosa che ancora non vi e’ stato dato, ci vuole un po’ di pazienza ma quello che vi spetta vi verra’ versato

-Pesci per voi esce finalmente il sole, quindi giornata piena di energia e anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, sono possibili piccole vincite ( CON MODERAZIONE mi raccomando )



Vi auguro una buona giornata ❤