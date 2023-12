Astrotarocchi 13 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete c’e’ qualcosa che tenete per voi e vi tormenta ma deciderete di lasciarvi alle spalle questa situazione e vivere un po’ piu’ di cuore ed e’ la strada migliore per arrivare al successo e sopratutto dove volete voi, quindi ogni tanto la razionalita’ lasciatela indietro

Toro arriva qualcosa di fortunato da parte di un amico che puo’ essere qualunque cosa, un chiarimento, un lavoro, un favore insomma qualcuno direbbe una manna dal cielo, in ogni caso e’ giornata positiva la vostra

Gemelli qualcosa e’ fatto, si e’ risolto, si cambia direzione e in ogni caso arrivano anche accordi e patti con qualcuno, una giornata impegnativa e comunque positiva

Cancro possibile incontro con qualcuno, potrebbe scappare fuori un battibecco che se potete e’ meglio evitare, diventerebbe poi fastidioso dover risolvere, quindi andate oltre e lasciate correre

Leone c’e’ un po’ di confusione ma arrivano notizie a chiarire la questione, e la giornata grazie a qualcuno a cui tenete prende proprio una piega diversa, molto piu’ leggera e che vi dara’ una certa soddisfazione

Vergine qualcuno vi dara’ un consiglio che li per li, non prenderete troppo in considerazione, ma ricordatevelo con il passare del tempo, messo in pratica, vi risolvera’ una questione importante, come dire conservate in un cassetto, tornera’ utile

Bilancia qualche piccolo ostacolo a disturbare l’inizio giornata c’e’, ma troverete subito il modo di agirarlo e la giornata inizia a marciare come si deve, e scorre tranquilla

Scorpione la chiave per risolvere una faccenda la trova una persona amica, nasce un nuovo accordo che vi portera’ denaro e soddisfazioni, in cambio e’ richiesta buona volonta’ e tanto impegno, ma ne varra’ la pena

Sagittario qualcuno all’improvviso da notizie al riguardo di qualcosa e sistema una faccenda che da un po’ di tempo occupa i vostri pensieri, e’ un’occasione ottima per avvicinarsi a voi, e fare ‘passi in avanti, se poi sara’ interessante o meno, questo lo deciderete voi

Capricorno avete compreso che troppo pensare a tutto vi stressa, l’unica persona che puo’ fermarvi siete voi stesse, la buona volonta’ e’ un ottima partenza, non v’impuntate, nella giornata di oggi per cose su cui si puo’ sorvolare, e la giornata torna a sorridere

Acquario arriva a sorpresa qualcuno che vi porta allegria e sopratutto e’ una persona a cui volete molto bene e con la quale vi sentite molto affini, la giornata va bene, si prevedono risate e tanto affetto

Pesci state per fare delle scelte che portano alla soluzione di qualcosa , e ad aiutarvi sara’ qualcuno competente che sa esattamente quello che sta facendo e lo fara’ con grande determinazione, vi portera’ al successo



