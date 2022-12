ASTROTAROCCHI: 13 DICEMBRE 2022

☃️Ariete arrivano notizie positive portano gioia buon umore, una grande emozione , forse qualche ringraziamento e riconoscimento che avete strameritato, siete piene di fascino in questo periodo, sfruttatelo al meglio , superate un momento veramente pesante e difficile, fate attenzione a proposte che non hanno nessun futuro

⛄️Toro ci sono accordi che vi porteranno abbondanza e buoni affari per chi lavora come libero professionista, ma anche accordi che si possono fare oltre il lavoro solito portano bei guadagni quindi non perdete tempo a ” ruminare ” troppo, fate quello che dovete a breve

☃️Gemelli Se farete le cose giuste sicuramente vi verra’ riconosciuto il merito, ma se non le avrete fatte giuste, in generale un po’ per tutto, o lo pensate, mettete a posto quello che secondo voi deve essere rivisto

⛄️Cancro se siete in lite con qualcuno e’ prevista una riconciliazione e tutto il malessere di poco conto, passera’ in un battibaleno, non e’ detto che avverra’ oggi ma e’ a breve, quindi rilassatevi e non abbiate timore cio’ che e’ destinato a voi, non va a nessun’altro

☃️Leone c’e’ qualcosa che e’ bloccato, una passione molto forte ma attenzione questo non deve distogliervi da qualcuno che davanti vi fa una faccia e dall’altra appena puo’ vi pugnala alle spalle, visto l’avviso, vi accorgerete di chi e’, e lo allontanerete definitivamente da voi.

⛄️Vergine c’e’ un amicizia, un amore che e’ molto legato a voi e questa situazione anche se a volte e’ pesante, vi aiuta nei momenti difficili, e’ comprensiva e risolve insieme a voi le questioni importanti, e’ una di quelle cose che le persone, si portano a vita, un bel legame

☃️Bilancia arrivano notizie fortunate per voi, siete un po’ in sofferenza ma state tranquilli, che passa veloce, dopo questa bella notizia tutto sembrera’ piu’ leggero

⛄️Scorpione a sensazione sembra che ci sia qualcosa che non va, ma attenzione l’ansia che sale, non va bene cercate di rimanere obiettivi e osservare se e’ la vostra ansia a farvi vedere tutto un po’ pesante o se effettivamente avete ragione

☃️Sagittario state navigando verso altre situazioni volete tagliare i ponti con tutto quello che vi ha fatto male, ma opponete ancora resistenza, ci state ancora pensando ma riuscirete a farlo e sara’ un passo che pensate azzardato ma lo farete e anche con un grande successo

⛄️Capricorno state costruendo qualcosa per unire 2 sponde che sono parallele ma non s’incontrano mai, dovrete fare delle scelte e dovrete reimparare a gioire, nel frattempo che costruite, delle piccole cose positive che ci sono e che capitano, sono quelle la spinta a fare meglio

☃️Acquario si chiude finalmente un periodo noioso e pesante, continuano a ripeterlo, per cambiare definitivamente direzione, e migrare verso luoghi piu’ consoni a voi, e alle vostre situazioni, naturalmente potrebbe essere un cambio di direzione anche d’idee non necessariamente fisico, seguite le vostre intuizioni

⛄️Pesci il lavoro vi dara’ grandi soddisfazioni e abbondanza, si sta per chiudere un ciclo e riaprirne un’altro, attenzione solo a qualcuno che davanti vi fa una faccia e dietro vuole solo prendervi qualcosa, occhi aperti e silenzio sui nuovi progetti, a cose fatte non potra’ piu’ fare nulla

☃️⛄️Buona giornata ❄️❄️

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...