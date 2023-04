🧿🔮🧿Astrotarocchi 🧿🔮🧿

13 Aprile 2023 a cura di Cristina Olmi



-Ariete All’improvviso arrivano notizie che riguardano o il lavoro o qualcosa inerente un ente, un piccolo rimborso, insomma comunque buone notizie

-Toro c’e’ un cambiamento di direzione che farete, molto positivo, puo’ riguardare sia voi personalmente, quindi nel pensiero, nella azioni, oppure il lavoro, il mondo dei soldi, insomma una giornata particolare

-Gemelli comunicazioni che vanno e vengono per lavoro e sono comunque notizie positive, siete in un ottima ripresa ed energie che arrivano al top, oserei anche una bella fortuna improvvisa

-Cancro si apre un nuovo periodo molto positivo per voi ma non sara’ una giornata e via, no, ma un progressivo miglioramento duraturo nel tempo. Abbiate fede

-Leone ci sono scelte che ancora presentano delle difficolta’ le state sopportando in silenzio ma in testa avete gia’ un programma, e pensate all’incontro con qualcuno dove davvero metterete sul tavolo le vostre carte e ve le giocherete molto bene riuscirete nel vostro progetto

-Vergine arriva un accordo con qualcuno e probabile sia un contratto di lavoro, se non lo e’, potrebbe essere l’incontro con un corteggiatore, attenzione e’ un avventura, prendetela per quello che e’

-Bilancia rimanendo comunque fedeli a voi stessi e ai vostri principi sarete stuzzicati a ragionare anche con la testa di qualcun’altro, se lo farete imparerete anche a prevenire le mosse ed ad agire per tempo. Provateci

-Scorpione arrivano colpi di fortuna per voi, ma vi confonderanno un po’, fate attenzione a non perdere un buon treno

-Sagittario attenzione a non battibeccare oggi, ne potrebbe nascere una discussione infinita, lasciate correre e siate concilianti, davvero non vale la pena rovinarsi la giornata

-Capricorno di scena vanno i sentimenti che vi vengono dimostrati da chiunque li provi per voi, compresa la famiglia e gli amici, ve lo meritate

-Acquario siete un po’ ansiose ma fate comunque quello che dovete, a breve ci sara’ chiarezza su un esame, qualcosa che dovrete superare e che secondo me andra’ bene

-Pesci qualche piccolo battibecco su un’iniziativa che prenderete ma nulla che non si risolve subito usate l’astuzia per arrivare dove volete, le api sono attirate dal miele



Buona giornata