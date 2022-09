Astrotarocchi: 12 settembre 2022

-Ariete se dovete sistemare qualcosa con documenti, o enti statali comuni ecc o legali a breve si trova la soluzione e tutto torna a posto e’ proprio questioni di giorni, per l’amore c’e’ molta ansia e senso di perdita ma passa presto e migliora

-Toro notizie arrivano a chiarire qualcosa e ritorna stabilita’ e serenita’ in famiglia anche se dentro voi, l’ansia per un po’ continua qualunque cosa ve la procura si risolvera’

-Gemelli nuovi inizi. accordi e notizie in arrivo qualche ostacolo che con pazienza e saggezza supererete senza alcun problema

-Cancro anche per voi qualcosa principalmente di tipo economico si aggiusta, ma piu’ in generale si risolvono le situazioni in sospeso

-Leone c’e’ fine della confusione e finalmente arrivano le gratificazioni i successi gli inviti insomma si apre una bella stagione di successo in tutti i campi e verrete ripagati delle sofferenze avute fino a qui. Poi si mette un punto e a capo

-Vergine qualcosa di piccolo sta crescendo in maniera pulita nella vostra testa ( un progetto ) e avrete un lampo di genio riuscirete anche a capire come risolvere tutto senza troppe complicazioni

-Bilancia tagliate qualcosa in gran segreto, un amore quasi sicuramente che proprio non reggete come situazione ma poi chiunque sia la controparte, tornera’ per chiarimenti

-Scorpione Molta ansia per questione di soldi ma qualcuno che vi vuole bene una mano ve la da’

-Sagittario oggi siete davvero in una giornata piena di energia e di buona volonta’ avrete successo fortuna tutto dalla vostra parte

-Capricorno siete in fase di chiarezza e quindi anche di saper esattamente cosa fare che aspettate?

-Acquario sopportate qualcosa che vi porta confusione e’ solo una giornata che non va ma passa subito

Pesci siete ben ancorati a qualcosa che vi portera’ un successo che avete davvero patito tanto

❤ Buona giornata ❤

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

