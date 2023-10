Astrotarocchi 12 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE la decisione è finalmente presa, si eliminano ostacoli e si va oltre ci sono accordi o di lavoro o di tipo economici e quindi lasciatevi alle spalle tutto e andate oltre, e’ ora di pensare a voi stessi

TORO Nuovi progetti di lavoro passano per la mente e qualche piccolo problema economico potrebbe esserci, ma alla fine, ci vuole tempo, comunque porterete avanti e realizzerete queste idee. Si apre un buon periodo per voi

GEMELLI periodo tranquillo dove si fanno sacrifici ma vengono comunque ricompensati, sembra che l’Universo per voi abbia buone sorprese in arrivo

CANCRO all’improvviso qualcosa si risolve potrebbe essere qualcosa che ha a che fare o con la famiglia o con un rapporto di vecchia data, potrebbe anche trattarsi di una vantaggiosa offerta di lavoro, e’ una giornata interessante la vostra

LEONE qualcuno che vi e’ amico vi dara’ una mano a risolvere qualcosa, ha un tocco magico, considerato che la risolverete molto velocemente, non dimenticatevi di ringraziare

VERGINE Arrivano per voi notizie o comunicazioni fortunate, ma dovrete essere pronte ad afferrare l’occasione al volo, si risolve un problema di lavoro o per chi non lo ha ( il problema ) arriva un invito

BILANCIA la confusione viene tagliata via e vi accorderete con qualcuno per qualcosa, per chi non ha lavoro potrebbe trattarsi di un contratto, per chi gia’ lo ha altro tipo di proposta che comunque avra’ i suoi vantaggi, ascoltate prima di prendere decisioni

SCORPIONE Provate a sperimentare cose nuove e trarre gli strumenti necessari per migliorare ciò che già sapete fare. Ricordate che non si smette mai di imparare!

SAGITTARIO In amore dovete tenere a bada le forti emozioni. Datevi un tregua, oggi dedicatevi a osservare e non sforzatevi di capire, ci sarà tempo domani per riflettere sulle conseguenze! godetevi la giornata

CAPRICORNO Sapete di poter contare sul vostro partner sempre, nonostante tutto. Nulla è più importante di sapere che ci sarà sempre qualcuno a sostenere le tue scelte. La rivalità con i colleghi vi stimola a fare sempre di più. Evitate liti e discussioni, non e’ il caso

ACQUARIO Oggi mettono in discussione il vostro lavoro? Le vostre capacità? Non lasciatevi scoraggiare dalle critiche dei vostri colleghi, continuate a fare il vostro lavoro come sempre fate, la smetteranno di darvi fastidio

PESCI È la tranquillità la vostra più grande forza. Anche in situazioni stressanti e poco chiare non lasciate che l’ansia annebbi le vostre capacità di giudizio. Le cose iniziano a prendere la giusta piega, le angosce e le ansie degli ultimi giorni stanno finalmente lasciando il posto alla positività!



Buona giornata ❤