Astrotarocchi: 12 ottobre 2022

@ Ariete avete una forte attrazione per qualcuno o qualcosa ma siete molto incerti pieni di dubbi state pensando troppo, trovate la strada per agire

@ Toro c’e’ il possibile ritorno di qualcuno ma ci sono ancora delle difficolta’ e’ un po’ in sofferenza per qualcosa che deve risolvere ma a breve potra’ esserci un incontro chiarificatore che rimette a posto le cose

@ Gemelli piccole fortune sono in arrivo per voi, e sopratutto un momento di riposo, attenzione a non battibeccare con nessuno, si possono evitare i conflitti

@ Cancro ci puo’ accadere nella vita di cambiare idea su qualcuno siete un po’ insoddisfatti di qualcosa e vorreste cambiare tutto, non sara’ possibile tutto, ma una buona parte e’ possibile che le cambierete e in meglio quindi non scoraggiatevi e trovate il giusto modo per farlo

@ Leone ci sono segreti o cose riservate che per un colpo di fortuna vengono alla luce del sole e riveleranno la fedelta’ di qualcuno amico e non che oltretutto vi aiutera’ a risolvere qualche questione, decisamente una giornata positiva

@ Vergine le cose che iniziano in maniera furbesca oggi non hanno molto successo, risentiranno di ostacoli che comunque nei giorni prossimi si risolveranno ma non e’ oggi la giornata adatta per rischiare

@ Bilancia qualcosa che e’ in sospeso con un ente, con lo stato, un mutuo, un prestito, una questione legale noiosa si chiude definitivamente e finalmente potrete rilassarvi e godere della pace che ne consegue

@ Scorpione pesanti le questioni che si sono messe apposto ora potete godere dei risultati che avete ottenuto bravi !! Oggi giornata tranquilla

@ Sagittario complicita’ e armonia nella coppia, corteggiatori e inviti per chi e’ single, possibili ritorni in coppia ed eventi mondani a cui sara’ possibile partecipare miglioramenti in generale in tutti i settori

@ Capricorno si fanno scelte che hanno come base la chiarezza e anche la fortuna di essere quelle giuste sul lavoro possono esserci pettegolezzi statene alla larga procurerebbero molto nervosismo

@ Acquario avete qualcosa di burocratico bloccato, andate a smuovere le acque ci vorra’ un po’ ma si risolve

@ Pesci siete stabili e operativi per mantenere questo status, ma attenzione che troppa rigidezza non precluda per voi, altre strade

@ Vi auguro una buona giornata @

