Astrotarocchi: 12 Novembre 2022

♠️Ariete si trova una soluzione all’improvviso che non v’aspettavate e naturalmente la giornata prende un ottima piega quindi godetevi il meritato riposo

♣️Toro ci sono nuovi cambi di direzione nella vostra vita, che sono lenti ma costanti, c’e’ voglia di cambiare e approfittando del cambiamento generale voi cambierete rotta, la vita inizia a cambiare. In meglio

♥️Gemelli ad un ostacolo c’e’ sicuramente un rimedio anche se a volte bisogna tenere a bada anche la confusione, tranquille che velocemente il brutto periodo passa confusione compresa

♦️Cancro si ferma qualcosa e ciclicamente accade. Forse finiscono le cose poco serie e iniziano a marciare in una direzione molto diversa e positiva, era ora. Tempo qualche giorno e cambia tutto.

♠️Leone riuscite a sconfiggere l’ansia e riportate a casa una vittoria dovete parlare esprimere quello che pensate e provate senza nessuna paura, non e’ un peccato amare qualcuno o quantomeno avere nel cuore qualcosa. Fatelo

♣️Vergine la precisione e’ bella ma mette in difficolta’ a volte le persone che vi sono vicine, cercate di essere piu’ elastici e soprattutto comprensivi con gli altri

♥️Bilancia l’equilibrio e’ la vostra caratteristica ma anche troppa severita’ non va bene chiarite con le persone con cui avete qualcosa in sospeso ne trarrete beneficio

♦️Scorpione buone notizie in arrivo denaro che comincia ad arrivare e finalmente torna il buon umore era ora

♠️Sagittario dovete affrontare un piccolissimo ostacolo ma anche per voi la giornata si risolve molto bene e con idee molto chiare

♣️Capricorno non v’intestardite troppo quando non pensate d’aver ragione e’ dannoso per voi ma anche per chi vi circonda rischiate che si stancano di tollerare, addolcite i toni

♥️Acquario ci sono cose che proprio non sopportate, ahime’ anche questo fra crescere, dove potete eliminare i macigni fatelo senza pieta’ e’ ora di tornare a vivere bene

♦️Pesci oggi starete molto a pensare, avete bisogno di capire bene voi stessi e alcune situazioni, fate bene ma e’ ora anche di decidere da che parte andare



♦️Buona giornata ♥️

