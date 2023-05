🎁🎁🎁Astrotarocchi 🎁🎁🎁

🎁🎁12 Maggio 2023 di Cristina Olmi 🎁🎁



🎁Ariete a volte arriva lo scoraggiamento, non abbattetevi, le difficolta’ di qualunque natura saranno superate alla grande e’ solo questione di tempi, un po’ di pazienza e tutto migliorera’

🎁Toro in questi giorni viaggiate forte con il pensiero, e alcune emozioni ve le state tenendo per voi, la questione che vi sta a cuore si risolvera’, cercate di essere un po’ elastiche

🎁Gemelli la pazienza che avete in questo momento verra’ premiata dall’Universo, tornera’ la tranquillita’ e anche il vostro sorriso, abbiate fede

🎁Cancro attenzione alle lusinghe di qualcuno, non sono sincere cercano di arrivare al loro scopo conquistare e poi sparire, sappiatevi regolare

🎁Leone all’improvviso deciderete di fare un’azione verso qualcuno che e’ gia’ da un po’ che studiate l’azione sara’ risolutiva e andra’ a buon fine. Appena potete agite

🎁Vergine c’e’ un accordo di qualche tipo che farete e vi portera’ a stabilita’ e tranquillita’ forse un contratto a tempo indeterminato o comunque qualcosa che vi mette tranquille e serene

🎁Bilancia E’ ora di mettere i punti sulle i laddove vanno messi e di andare oltre, quello che non va congelatelo per tempi migliori ma andate avanti e’ ora di non perdere tempo

🎁Scorpione Ci sono persone amiche che restano per la vita e per la vostra vita sono davvero importanti, sono loro che vi rialzano quando cadete, tenetele strette sono davvero sincere

🎁Sagittario e’ possibile un’entrata extra, una piccola somma di denaro che arriva e non ve l’aspettate, anche se poco, fa sempre comodo.

🎁Capricorno arriva per voi un momento di grande abbondanza e di successo in qualunque cosa fate, mettete in campo quello che sapete fare, e’ il momento giusto

🎁Acquario arrivano delle occasioni molto positive da cogliere al volo e accanto a voi c’e’ la fortuna, quindi direi occhi aperti a non fatevi scappare nulla

🎁Pesci arrivano buone soddisfazioni lavorative. e un’idea geniale per una questione pratica, non fatevi sfuggire l’occasione, e’ quella giusta per voi



🎁🎁🎁 Buona giornata 🎁🎁🎁