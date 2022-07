Astrotarocchi: 12 luglio 2022

Ariete Qualcosa si e’ risolto, era rimasto in sospeso e qualcos’altro si risolvera’ a breve e oltre questo si moltiplicheranno si gli sforzi ma anche le entrate economiche. Brave !

Toro attenzione oggi un po’ di confusione ci sara’ e piccole scocciature ma state tranquilli durano pochissimo e ci saranno subito dopo i riconoscimenti che meritate, occhi a non fare le furbette v’infilereste in un ginepraio, rimanete buone per una giornata

Gemelli una bella giornata vi aspetta c’e’ progettualita’ e anche riuscita per un colpo di fortuna immediata, e’ davvero una bella giornata

Cancro pene d’amore vi stanno affligendo comunicazioni in arrivo da parte di una persona a cui tenete molto, che tolgono ogni preoccupazione in merito saraì’ fatta chiarezza

Leone deciderete all’improvviso di cambiare direzione ma attenzione potreste trovare degli ostacoli dopo aver avuto notizie ritornate sui vostri passi e seguite il programma originale

Vergine scoprirete qualcosa che non sapevate o sul lavoro o attraverso social di una persona e comunque ci saranno notizie di questa persona che chiarira’ la vicenda

Bilancia spiate qualcuno e cercate di capire che cosa fa o non fa e con chi, lasciate stare e riposate la testa, avete bisogno di staccare la spina

Scorpione arrivano congratulazioni, e miglioramenti in generale anche qualche gratificazione economica e’ nell’aria attenzione solo a qualche battibecco

Sagittario dopo tanta fatica realizzate cio’ che per voi e’ importante ma davvero avete molto faticato, godetevi il momento e il meritato riposo

Capricorno per voi e’ un momento di grande sogni, state fantasticando su una faccenda di cuore, cercate di rimanere con i piedi a terra e magari per distrarvi iniziate qualcosa di nuovo

Acquario notizie che per ora restano ferme vi rendono inquiete e vi chiudete un po’ a riccio cercate di venirne fuori ma si crea ancora piu’ confusione aspettate qualche giorno e le cose si sistemeranno

Pesci nuovi accordi di lavoro che fruttano molto bene, arrivano comunicazioni con qualcuno a cui tenete molto, o qualche familiare

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...