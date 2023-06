🌞🌻🌞Astrotarocchi🌻🌞🌻🌞🌻12 giugno 2023 di Cristina Olmi 🌻🌞



🌻Ariete arrivano notizie che faranno bene al cuore, ed e’ possibile che siano inerenti un invito, un uscita o il lavoro, comunque sono positive per voi, un’inizio di settimana ottimo

🌞Toro un iniziativa che prenderete nei prossimi giorni sara’ la chiave per risolvere qualcosa, e’ possibile che arrivi un invito inaspettato molto gradito ( anche prossimi giorni )

🌞Gemelli e’ giornata dove si cerca un equilibrio e si trova inoltre arriva qualche notizia che porta gioia, dei riconoscimenti, insomma una buona giornata ricca di belle emozioni

🌻Cancro se avete un amore che dura da molto e che si e’ allontanato, preparatevi al ritorno, non vi ha dimenticato e vi spieghera’ le ragioni per cui si e’ allontanato, in linea generale comunque la giornata e’ positiva

🌞Leone arriva un invito o l’incontro con qualcuno che nel tempo potrebbe diventare importante ed e’ una persona con la quale vi troverete bene subito, ci sara’ una grossa affinita’, in generale e’ una buona giornata

🌞Vergine se in attesa di rinnovo di contratto e’ possibile che verranno rinnovati , o comunque si avra’ a che fare con accordi patti piu’ in generale con qualcuno, sara’ una buona iniziativa che portera’ alla riuscita

🌻Bilancia giornata dove la fatica non manca ma anche la soddisfazione arriva, qualche piccolo colpo di fortuna e’ in arrivo per voi occhi aperti

🌞Scorpione con la primavera arriva un po’ la pigrizia, non date troppo retta al dovere qualunque cosa a qualunque costo, per un giorno, rallentate la corsa

🌞Sagittario giornata in cui sembra che manca qualcosa ma non riuscite a comprendere cos’e’, si tratta di confusione che dovrete riassettare, quindi i pensieri vanno fermati e riordinati, poi agirete

🌻Capricorno e’ un momento di passaggio dove qualcosa si deve lasciare per far spazio al nuovo, e’ comunque un passaggio pesante ma appunto finisce a breve, tagliate i rami secchi

🌞Acquario scelte che implicano concentrazione e risolutezza, 2 cose che non vi mancano, sono alle porte, da queste scelte potrebbe delinearsi in futuro un cambio di direzione molto positivo per voi, prima di decidere, riflettete

🌻 Pesci situazioni fastidiose e di lunga durata terminano a breve c’e’ ancora qualche sacrificio da fare, ma il piu’ e’ fatto ora potete ricominciare a progettare e a realizzare



Buona giornata