Astrotarocchi 12 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete si apre la possibilita’ di risolvere una questione noiosa e pesante che dura da tempo, finalmente trova una strada e si aggiusta, la giornata per alcuni e’ decisiva

Toro la chiarezza d’idee c’e’, le possibilita’ anche per fare le adeguate scelte lavorative e non, quindi basta decidere quando e iniziare questo nuovo cammino e avviarsi, la giornata e’ buona

Gemelli avete avuto una strada sbarrata, e con un po’ di fortuna che inizia a muoversi verso di voi, entro qualche giorno, arrivano buone notizie, qualche dubbio c’e’ ma tranquille che tutto quello che e’ in ballo si sistema. La giornata e’ tranquilla

Cancro qualcosa si e’ consumata, e ora resta la rassegnazione, c’era necessita’ di un dialogo che forse avete evitato, e comunque in ogni caso si dovra’ andare avanti e con l’esperienza di ora le cose saranno diverse in futuro, di certo migliori. La giornata scorre tranquilla

Leone all’improvviso arriva una chiave a sbloccare delle scelte che fino ad ora non era stato possibile fare, e la fortuna da una mano, potrebbe essere settore lavoro o ambito familiare, e’ bene farle ora e non perdere l’occasione, la giornata e’ tranquilla

Vergine all’improvviso arriva la chiarezza su qualcosa o il successo se lavorate in campo artistico e sconfiggerete in qualche modo un avversario piuttosto agguerrito, insomma si risolvono in poco tempo 2 cose, direi un bel momento per voi

Bilancia arrivano notizie e forse un invito da qualche parte, c’e’ una gran bella energia per voi, c’e’ il successo, il divertimento e la realizzazione, quindi un periodo bello per voi

Scorpione vi state muovendo verso la serenita’ e la tranquillita’ e con il supporto di amici molto fedeli, forse con anche il compagno di vita, e’ veramente un momento magico da sfruttare al meglio che potete, la giornata e’ decisamente buona

Sagittario patti molto chiari per voi, ma anche corteggiatori in arrivo, arrivano anche soldi inaspettati e questo periodo e’ il lieto fine dopo un lungo periodo veramente sofferto e piu’ che meritato godetevelo

Capricorno per chi non lavora e’ l’inizio di un lavoro stabile e tranquillo, qualcuno si trasferisce e qualcuno torna, in generale e’ una giornata movimentata ma buona

Acquario per chi ha figli c’e’ proprio la gioia dei successi e dei passi da gigante che fanno ogni giorno, per gli altri sono vostri i passi da gigante che state facendo rispetto a qualcosa che e’ iniziato da poco, comunque in giornata arrivano delle soddisfazioni

Pesci i problemi verranno superati in maniera lenta ma costante come anche le prove, nel frattempo la vita va avanti e vivetela al meglio che si puo’, e con quello che si ha, arrivera’ anche per voi il sole



