Astrotarocchi 12 febbraio 2024

🌹12 Febbraio 2024 di Cristina Olmi🌹

Ariete ci sara’ per voi un successo molto forte dopo molta attesa siete rimasti padrone di voi stesse, non avete perso la calma e ora riscuotete quello che meritate, avete superato in maniera brillante una prova. Bravi

Toro si cambiano un po’ i vecchi schemi sia di comportamento, sia di attivita’ di qualunque tipo, tira vento di novita’, ci sono nuove aperture verso gli altri, maggiore disponibilita’, insomma e’ un serio nuovo inizio per voi

Gemelli alcune strade sono vicoli ciechi, e le notizie che si aspettano tardano ad arrivare, ci sono voci che corrono da una parte all’altra e c’e’ molto movimento ma per la giornata di oggi meglio non fare molto e aspettare una giornata migliore

Cancro qualcosa e’ in fase di stallo ma voi siete stanchi di aspettare tutto e vi muovete verso altre direzioni e fino a quando non otterrete quello che volete, non vi fermerete, lo avrete non ci sono dubbi su questo, arriva la gioia, la soddisfazione, i riconoscimenti tutte cose che avete perso strada facendo, quindi e’ la volonta’ che dovrete esercitare, potente e forte, non vi fermera’ niente

Leone in questo momento la fortuna non e’ molto propizia, ma questo non significa che non ci sono altri fattori da tenere in considerazione, i nuovi inizi, le scelte da fare, la ricerca della stabilita’ insomma da fare c’e’, solo un po’ piu’ faticoso

Vergine c’e’ qualche conflitto nella sfera sentimentale e delle scelte da fare, con quelle giuste migliorera’ sia la vostra vita sentimentale che proprio la qualita’ della vita, Arrivano soddisfazioni e chiarimenti, per voi vale non tutti i mali vengono per nuocere, ma a volte per sistemare

Bilancia la giornata scorre tranquilla ma un pensiero che vi fa temere qualcosa c’e’, bastera’ evitare di pensare sempre il peggio, e’ il peggio non accadra’, non sto dicendo che se pensate sempre che la vita e’ meravigliosa, nulla vi accade, no questo no, ma nemmeno andarcele a cercare, mantenete gli equilibri stabili e tutto fila liscio, almeno per i prossimi giorni

Scorpione dovreste, in questo periodo, vivere maggiormente in liberta’ , rivolgere l’attenzione anche all’istinto e a cio’ che puo’ farvi stare bene, senza troppe costrizioni. Forse e’ ora di concedervi svaghi riposo e vacanze, vi farebbero molto bene. La giornata e’ tranquilla

Sagittario se rispolverate la solarita’, sicuramente si presenteranno in un po’ tutti i settori ottime occasioni, quelli maggiormente favoriti sono il settore economico e lavorativo, quindi tirate fuori il fuoco e iniziate a cambiare le cose, dovrete partire proprio da questo, il resto viene da se

Capricorno progressi e fortuna per voi, sono in arrivo, ma dovrete essere tenaci e non mollare la presa , le vostre mete si realizzeranno in tempi brevi, una via d’uscita si apre per chi ha situazioni complicate, qualcuno vi aiutera’

Acquario troverete qualcuno che sapra’ aiutarvi, in maniera disinteressata, possibile un accordo per avere un finanziamento, oppure per disporre di qualcosa di cui avete bisogno, ci saranno incontri con persone importanti che aprono altre strade. Un periodo di molto fermento

Pesci siete abili nel portare a termini incarichi molto importanti e anche piu’ complessi, grazie al fatto che siete attenti ai dettagli, alla buona organizzazione. Il successo e’ in arrivo per voi, non ci saranno piu’ rallentamenti e ostacoli, la strada e’ pronta per voi



Buona giornata



