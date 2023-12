Astrotarocchi 12 dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete la necessita’ di fare scelte si fa sempre piu’ pressante la giornata di oggi, le impone. Sembra che per trovare le vostre la vostra gratificazione dovrete ampliare la visuale e spaziare in diverse aree, quelle che ovviamente vi sono piu’ comode, in ogni caso cercare di adottare un po’ di elasticita’ in tutti i settori in cui desiderate migliorare

Toro Ci saranno per voi, nei giorni a venire delle difficolta’ oggettive a realizzare le vostre mete, ma niente paura, ci sono scelte che risulteranno, se pur pesanti da raggiungere, essere vincenti, e nel frattempo tutte le azioni intraprese per fare chiarezza su alcune questioni rimaste in sospeso, piano piano si avvicinano a risoluzione, e’ solo questione di tempo, ma tutto sara’ chiaro

Gemelli in questo periodo e’ bene che vi fidiate solo del cuore, se in cuor vostro sentite che ha ragione una cosa piuttosto che l’altra sicuramente non vi sbagliate, se qualche difficolta’ va affrontata, tranquille nell’arco della giornata cambiera’ vento e riuscirete nel vostro intento

Cancro qualcosa torna a ripetersi nella vostra vita, ma sicuramente almeno in questa fase si risolve in maniera definitiva, e’ stata ed e’ dura ma riuscite, finalmente a chiudere un cerchio, se si tratta di questioni sentimentali comunque sempre un orecchio teso e’ consigliabile averlo, buoni si ma cauti anche

Leone c’e’ qualcosa, forse dei ricordi che vi fanno sentire un po’ in colpa, vi crea amarezza, ma una cosa avete dimenticato, che le cose vanno come debbono andare e c’e’ sempre un perche’ e puo’ darsi che verso la persona o la situazione per cui lo provate, abbia invece capito che tutto questo era necessario, parlateci starete molto meglio dopo

Vergine la giornata scorre tranquilla ma la fatica si sente, cercate di liberare la testa e concentrarvi su quello che state facendo e’ utile sia per quello che state facendo sia perche’ non vi fermate a pensare alle prossime mete, che raggiungerete ma per le quali ci vorra’ tempo e avrete le vostre gratificazioni, per ora proseguite senza troppi pesi da portare dietro

Bilancia le cose procedono in maniera tranquilla, c’e’ chiarezza e stabilita’, e voi un po’ siete chiusi in voi stessi, e riflettete, a volte le risposte non arrivano quando le vogliamo ma quando l’Universo decide, arriveranno anche per voi, potete starne certi, per ora godetevi i momenti di pace

Scorpione annusate un po’ l’aria per capire quello che accade intorno a voi, escono fuori accordi che un po’ di confusione la mettono, bastera’ chiarire alcuni punti, e tutto sara’ piu’ semplice, per qualcuno c’e’ il rinnovo di un contratto

Sagittario in testa avete un’idea che riguarda qualcosa che avete gia’ superato ma che non comprendete fino in fondo, la chiarezza arrivera’ al momento giusto nel frattempo gli ostacoli, non ve ne siete resi conto ma li avete gia’ mangiati quindi aspettate che ogni cosa faccia il suo corso, e vedrete anche i risultati

Capricorno qualcuno in maniera molto astuta cerca di avvicinarvi, e quando riuscira’ fara’ chiarezza del momento di buio che c’e’ stato, vi pensa molto, e non tardera’ molto ancora ad arrivare, state tranquille

Acquario la vostra giornata e’ tranquilla e scorre liscia, e’ la mente che e’ troppo attiva arrivera’ tutto quello che state chiedendo, gratificazioni, fama successo amore, ma ancora un po’ di pazienza e’ richiesta, quindi non buttatevi giu’ e proseguite tranquilli, le cose belle hanno bisogno di tempo per mettersi in moto

Pesci arriva per voi il momento del chiarimento o con un compagno di vita o con un amico, che in qualche modo una mano la da’ e blocca il passaggio ad altre situazioni pesanti, state sereni che anche le vostre cose si metteranno a posto. La giornata e’ tranquilla



