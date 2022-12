Astrotarocchi 12 dicembre 2022

⭐️Ariete per voi, il momento no, e’ passato, dovrete gurdare al futuro con maggiore ottimismo, si apriranno varie strade e dovrete scegliere quelle piu’ adatte a voi, sia sentimentali che lavorative, di tempo per riflettere ne avete avuto, ora potete solo agire. Fatelo

⭐️Toro state aspettando notizie di un ritorno e dovete stare tranquille, il ritorno con la chiarezza di quanto e’ accaduto si avra’, qualche battibecco ci sara’ ma si tornera’ a fare progetti e analisi molto profonde, ci sara’ confusione ma con il cuore arriverete ovunque a mettere a posto le cose e l’astuzia di certo non vi manca, per farlo al meglio che potete

⭐️Gemelli accordi chiari stanno per essere presi, ma con questo accordo avrete la certezza di aver fatto le cose giuste, chiare e soprattutto questo accordo che farete sara’ molto fortunato e pieno di occasioni dove altre possibilita’ si apriranno e non vi fermerete piu’, sara’ un crescendo di miglioramenti che meritate

⭐️Cancro oggi siete chiusi un po’ in voi stessi ma nel frattempo alcune questioni si risolveranno, arrivano notizie che vi spingeranno a muovervi e vi renderete conto che state perdendo alcune cose principalmente sono rapporti con persone che meritano, cercate di recuperare

⭐️Leone avete in mente una nuova idea ma risente, secondo voi, ci sono troppe complicazioni, in realta’ con un po’ di astuzia riuscite a sistemare tutto, non sara’ facile ma non e’ impossibile quindi siate audaci

⭐️Vergine si parte con il solito tran tran e qualcuno battibecchera’ con voi, ma attenzione pomeriggio la situazione cambia vede voi vittoriosi sulle piccinerie con le quali dovete combattere sempre e altri con le piume abbassate dovranno comunque scusarsi, lasciate che siano gli altri a dire e straparlare, voi semplicemente andate avanti per la vostra strada le soddisfazioni poi arrivano

⭐️Bilancia siete in confusione, all’improvviso ci sara’ la chiarezza che tanto volete, e si aprira’ per voi, per un colpo di fortuna del destino, una bella possibilita’ di cambiare direzione molto importante per la vostra vita approfittate

⭐️Scorpione siete chiuse un po’ in protezione e avete comunque la fedelta’ da parte di amici che davvero vi vogliono bene, dovrete fare delle scelte insieme a loro, forse per un progetto in comune, ci sono diverse strade che potete prendere in base anche a delle notizie che arriveranno, farete le scelte giuste

⭐️Sagittario anche se ancora in maniera tangibile non lo vedete, avete cambiato direzione e avete fatto la scelta giusta, ” migrando ” verso un altra direzione, e state seminando molto molto bene, e’ solo questione di tempo, ma la vostra attivita’/ lavoro sta crescendo ed e’ giusto cosi visti i sforzi fatti. Sarete premiate

⭐️Capricorno sul lavoro ci sono cose che non sopportate piu’, tirerete il freno a mano una volta e per sempre, e’ ora che capiscano quello che valete, prenderete nuovi accordi o nello stesso posto di lavoro, o in casi estremi anche in un altro posto di lavoro, migliorera’ notevolmente la vostra tranquillita’

⭐️Acquario con una mossa pensata e ripensata riuscite ad ottenere quello a cui volete arrivare da tempo e finalmente si apre un altro scenario, riuscite ad essere piu’ tranquilli e sereni e sopratutto a programmare meglio la vostra vita

⭐️Pesci tanta nostalgia e idee che frullano nella testa e all’improvviso qualcosa si chiarisce, finalmente riuscite a respirare aria nuova, meno tossica e finalmente si ricomincia a progettare



⭐️Buona giornata⭐️

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

