🎁🎁🎁Astrotarocchi 🎁🎁🎁

12 aprile 2023 di Cristina Olmi



-Ariete voi vorreste realizzare qualcosa per voi stesse, esclusivamente, ma non sembra essere semplice, ci sono questioni famigliari prima da risolvere e una volta sistemate solo allora vi libererete e potrete fare molto per voi stesse, quindi lavorate in questo senso prima per poi arrivare alla vostra meta, probabile nel tempo avrete una bella relazione sentimentale

-Toro con una certa intelligenza farete delle scelte impegnative ma giuste e otterrete il vostro risultato verrete con il tempo, le cose fatte con il cuore, nel tempo vengono sempre ripagate e cosi accadra’ per voi

-Gemelli Finalmente una ” saga ” di giorni poco simpatici e’ finita e si ricomincia con il normale tran tran quotidiano, ci puo’ essere qualcosa che avete progettato che risultera’ essere molto fortunato

-Cancro all’improvviso arrivano comunicazioni di qualcosa che ha a che fare con le finanze molto positivo, si risolve una questione anche nel caso non fosse di tipo economico, comunque una buona giornata

-Leone E’ un momento di crisi che potrete superare solo usando tanta buona volonta’ e dovrete fare attenzione alle maschere che indossano talune persone, possono rivelarsi diversi da quello che sembrano

-Vergine la vostra fortuna in questo periodo e’ minata da qualcuno che veramente rema contro. Dovrete elaborare una strategia per stanarlo/a e allontanarla ma ricordate non dite nulla a nessuno ne’ che siete a caccia, ne’ dei nuovi progetti, e ne che avete diversi piani in mente che si realizzeranno, questa situazione non impedisce ma rallenta la corsa, vi crea confusione ed e’ bene sbarazzarsene

-Bilancia in questi giorni siete molto tolleranti sereni nei confronti di chi amate, e cercate di occuparvi di cose di tutti i giorni ma dentro state pensando a come migliorare dinamiche che non vi piacciono piu’, perche’ siete cambiati, dovete solo trovare la strada giusta e poi prendetela senza nessuna paura chi e’ destino che stia con voi, ci restera’ ugualmente.

-Scorpione arrivano buone notizie a livello famigliare o forse qualche amica porta un invito o riportate voi una vittoria su qualcosa o qualcuno a questo punto condividerete qualche gioia che vi riempira’ il cuore di allegria e serenita’. A volte quando non ci si pensa le cose arrivano a far risalire umore che e’ stato fin troppo ballerino e risente di tanti fattori, la sensibilita’, l’istinto. Ora vedrete che andra’ meglio

-Sagittario per voi il fattore amore e soldi sono fonte di preoccupazione, ma potete rilassarvi, la situazione cambia e finalmente si sbloccano le strade fin’ora sbarrate, arrivano persone situazioni dove voi stessi resterete stupefatti, erano li anche prima ma non le vedevate, ora alzati i veli, niente puo’ trattenervi. Arriva un periodo magico veramente da sfruttare al meglio che potete

-Capricorno per voi arriva la sicurezza che qualcosa nell’aria e’ cambiato, c’e’ maggiore stabilita’ e sicurezza in amore, e anche a livello economico c’e’ ripresa, per chi non e’ in coppia arriva qualcuno che segnera’ un po’ la storia, e per chi non lavora arrivano contratti patti accordi con qualcuno. Il vento inizia a girare

-Acquario troppa tensione e paura vi stanno un po’ stressando fermate la ruota e rilassatevi, non sempre tutto va come vorremmo ma non significa che non andrete mai come vorrete, lottare contro i mulini a vento non serve, sprecate energie, risparmiatele per quando, a breve, l’Universo ci concedera’ cio’ che volete e dovrete cambiare molte cose.

-Pesci ci sono difficolta’ ad ottenere quello che volete, molte situazioni si sono incastrate, ma come sempre niente e’ per sempre e piano piano questo gomitolo si sbrogliera’ senza nessuna difficolta’, siete stati messi alla prova in ogni angolo del vostro essere e pensate che questo non vi verra’ riconosciuto? Certo che si, dovete solo resistere e combattere

🎁🎁🎁Buona giornata 🎁🎁🎁