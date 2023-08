Astrotarocchi 12 Agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete arrivano notizie che portano vittoria e successo, oltre a molta chiarezza, un ottima giornata per voi

-Toro e’ un momento per voi di grande creativita’ e armonia, i giorni prossimi trascorrerete dei bei momenti con persone che vi amano, approfittate e fate il pieno di coccole

-Gemelli in questi giorni c’e’ necessita’ di riposare ma anche di rimettere in ordine le idee, magari fate qualcosa che vi piace fare cosi ricaricate anche le pile

-Cancro l’astuzia e il muoversi in maniera circospetta per capire alcune dinamiche vi porta a scoprire qualcosa, e’ un ottimo piano il vostro, mettetelo in atto

-Leone e’ possibile che avete ricevuto o riceverete un invito da un parente o comunque da amici e vi sposterete, saranno giornate piacevoli e rilassanti

-Vergine ci sono pensieri che per ora preferite accantonare avete bisogno di riposare la testa e non far soffrire il cuore, forse fate bene a pensare un po’ solo a voi stessi e’ decisamente l’ora

-Bilancia Qualche dubbio riguardo qualcosa ancora lo avete e cercherete in qualche modo di capire meglio, per ora mandate i pensieri in off, riposate e non pensate a nulla, quello che deve risolversi lo fara’ da se’, non sempre c’e’ dato di capire come si arriva a meta, quindi rilassatevi

-Scorpione siete in piena rinascita e rinnovamento farete nuovi patti e accordi con qualcuno e iniziate una nuova fase piena di novita’ e di grande soddisfazioni, era ora

-Sagittario siete sotto la protezione delle stelle, quando vi sentite tristi alzate lo sguardo al cielo e chiedete, vedrete esaudito qualche vostro desiderio, provate, non costa nulla

-Capricorno c’e’ la fine di una fase buia e l’inizio di un periodo pieno di luce e di buone cose, dove anche la buona fede vedra’ premiata e finalmente qualche realizzazione riuscira’ a vedere la luce

-Acquario c’e’ la fine di qualcosa che era gia’ finito e non si puo’ ricostruire, e al posto di questo arrivano belle novita’ sul lavoro e forse qualche divertimento extra che non guasta mai

-Pesci un ciclo molto positivo per voi come bilancio si e’ chiuso, se ne apre uno nuovo e si c’e’ sempre da lottare ma e’ anche vero che ora siete piu’ forti di prima, lo affronterete nella giusta maniera e supererete ogni ostacolo, arriverete alle vostre mete

Buona giornata e buon ferragosto ci

rileggiamo il 16 sera ❤