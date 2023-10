Astrotarocchi 11 ottobre 2023

Astroarocchi 11 Ottobre 2023 di Cristina Olmi

ARIETE: Decidete di riprendere in mano la vostra vita, provando a seguire il vostro istinto senza dare troppo peso alle critiche. Sul lavoro Lasciatevi andare! Vi prendete troppo sul serio e dimenticate di godervi ciò che fate con la serenità e la tranquillità di chi ama il proprio lavoro.💸

TORO: Oggi la vostra spiccata creatività potrebbe fare la differenza. Amate scrivere? Scolpire? Dipingere? Suonare? Concretizzate ciò che vi frulla per la testa.🌵 Attenzione alle spese.👀

GEMELLI: Lavorate sodo e avanzate ad una velocità impressionante. Datevi tregua, se continuate di questo ritmo finirete per stancarvi! Attenzione a non ferire il partner a causa dello stress, quando dovete dire qualcosa non vi fate nessun problema a farlo. Spesso però non vi rendete conto che le parole pesano come macigni.😭

CANCRO: Siete fin troppo duri con il vostro partner. Basta anche una parola fuori posto per farvi perdere completamente le staffe. Oggi dovreste forse mettere da parte l’orgoglio e trovare un compromesso. La vostra situazione potrebbe iniziare a starvi stretta, dateci un taglio, fate voi il primo passo e parlategliene.💥

LEONE : Oggi, preparatevi a lottare! Alcune incomprensioni potrebbero facilmente trasformarsi in litigi. Evitate di contraddire la vostra metà e se proprio non ci riuscite, prendetevi un momento per stare soli!🙏

VERGINE: Avete voglia di provare nuove cose e conoscere nuove persone, non abbiate paura di sperimentare! Sul lavoro mantenete la calma! Non serve a nulla rispondere sgarbatamente, non farete altro che mettere di malumore tutti, compresi i vostri superiori!😡

BILANCIA: Evitate di chiudervi a riccio in voi stessi, non serve a nulla. Se avete un problema parlatene… Parlatene con chiunque: un amico, un parente… chiunque possa capirvi! C’è un momento nella vita amorosa di ognuno in cui le cose iniziano a farsi serie e i dubbi aumentano. Se lo/a amate davvero, non avete nulla da temere. Prendetevi il rischio di osare!❤

SCORPIONE: Doccia fredda di critiche e osservazioni negative da parte del vostro responsabile. Non sarà certo questo a buttarvi giù, avete le spalle larghe, tenete botta! Dovete far fronte a un attacco aggressivo e agguerrito. Piantate i piedi a terra e non permettete che vi facciano arretrare.💪

SAGITTARIO: Andate troppo di fretta, rischiate di rovinare tutto e mandare a monte gli sforzi di intere giornate di lavoro. Meglio prendervi il tempo di fare tutto con calma. In ufficio il clima è teso, non riuscite più a lavorare. Parlatene con i vostri colleghi e cercate una soluzione. Così non può andare avanti!😵

CAPRICORNO: Siete divisi tra la voglia di impegnarvi e la paura di perdere la vostra indipendenza e libertà. Un consiglio: non abbiate paura di iniziare qualcosa di diverso, sarete sempre in tempo per fare marcia indietro. Non abbiate paura di imbarcarvi in progetti nuovi e originali. Tutti sono consapevoli delle vostre qualità, osate qualcosa di diverso se volete fare davvero la differenza!🍀

ACQUARIO : Imparate ad ascoltare gli altri. Fate sempre un lavoro eccellente e le vostre idee son degne di nota, ma non vi ha mai sfiorato l’idea che anche gli altri potrebbero avere qualcosa da dire? Oggi percepirete un clima ostile sia a lavoro che in famiglia e siete più permalosi e nervosi, non rispondete alle provocazioni.😨

PESCI : Non si può certo dire che la vostra sensibilità sia adatta alla giornata di oggi. Vincerà chi farà la voce più grossa. Per oggi meglio farsi da parte, non siete dell’umore per discutere! 🙏



Buona giornata