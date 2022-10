ASTROTAROCCHI: 11 OTTOBRE 2022

@ Ariete arriverete dritte al cuore di qualcuno ma non senza una piccola strategia che sara’ vincente

@ Toro Ottimi i rapporti in famiglia, con i figli e in miglioramento netto la situazione generale, forse contatti con la persona che amate

@ Gemelli giornata tranquilla e ottima per questioni di denaro o finanziarie se c’e’ un problema si mette apposto

@ Cancro piccoli problemi che nell’arco della giornata vi disturbano, ma nella stessa giornata si aggiustano, non fatevela rovinare da cose di poco conto

@ Leone ansia e complicazioni che arrivano a disturbare i vostri progetti siete in pensiero per qualcosa ma state tranquilli che tutta la faccenda e ritardi compresi si chiariranno al momento giusto

@ Vergine aspettate notizie che tarderanno ma tranquille che arrivano come anche soldi che debbono arrivare, sono in marcia verso di voi

@ Bilancia all’improvviso avete la giornata con un po’ di nervosismo allontanatevi dalla causa, per una giornata puo’ accadere, meglio stare distanti per evitare danni

@ Scorpione Le scelte fatte si riveleranno un po’ pesanti ma giuste per arrivare al successo e diverse volte si risolveranno

@ Sagittario per voi arrivano omaggi, possibili inviti e riscontri per il buon lavoro svolto, una buona giornata per voi

@ Capricorno per voi il sole garantisce l’ottima riuscita in ogni settore in particolare quelli meno forti, una super dose di energia e la vittoria piu’ o meno in tasca

@ Acquario piccoli passi e innovazioni che vorreste fare e che per ora ma non e’ possibile fare, vi urtano un po’ state tranquille a breve farete tutti i cambiamenti che vorrete

@ Pesci le comunicazioni di amici e persone legate a voi sono chiare e arriveranno quelle giuste per risolvere qualcosa in famiglia

Vi auguro una buona giornata

