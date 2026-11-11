Astrotarocchi 11 novembre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 12 Novembre 2026

🌲Ariete Domani si accende una nuova energia. Potresti sentire il desiderio di rimetterti in gioco, iniziare qualcosa o prendere finalmente un’iniziativa. In amore torna la passione, ma attenzione a non essere troppo impulsivo. Sul lavoro una nuova opportunità potrebbe farsi strada.

Consiglio delle carte: segui il tuo entusiasmo, ma dagli una direzione.

🌲Toro Giornata in cui sentirai il bisogno di proteggere ciò che hai conquistato. Attenzione però a non trattenere troppo, soprattutto in amore. Sul lavoro è meglio amministrare bene le risorse e non prendere decisioni affrettate.

Consiglio delle carte: la sicurezza nasce anche dalla capacità di lasciar andare.

🌲Gemelli Una giornata dinamica, ricca di comunicazioni, messaggi e possibili novità. Qualcosa che aspettavi potrebbe finalmente sbloccarsi. In amore un messaggio potrebbe sorprenderti. Sul lavoro arrivano movimento e risposte.

Consiglio delle carte: non lasciarti sfuggire le occasioni.

🌲Cancro Domani le emozioni saranno protagoniste. Avrai una sensibilità particolare e riuscirai a comprendere anche ciò che gli altri non dicono. In amore è il momento di ascoltare il cuore. Sul lavoro affidati all’intuito, senza dimenticare la concretezza.

Consiglio delle carte: non avere paura di sentire, ma proteggi la tua sensibilità.

🌲Leone Una giornata che parla di riconoscimenti e soddisfazioni. Potresti ricevere una conferma, un complimento o vedere finalmente riconosciuti i tuoi meriti. In amore torna il desiderio di sentirti importante per qualcuno.

Consiglio delle carte: riconosci il tuo valore senza aspettare sempre l’approvazione degli altri.

🌲Vergine Il lavoro, la costanza e l’impegno saranno premiati. Domani potresti concentrarti su un progetto importante oppure mettere ordine in una situazione rimasta in sospeso. In amore serve più presenza e meno analisi.

Consiglio delle carte: quello che costruisci con pazienza può diventare qualcosa di solido.

🌲Bilancia Una bellissima energia per i sentimenti e i rapporti interpersonali. Possibile riavvicinamento, incontro interessante o chiarimento con una persona importante. Anche nelle collaborazioni si può trovare un’intesa.

Consiglio delle carte: apriti al dialogo e lascia spazio alla reciprocità.

🌲Scorpione Domani potresti essere un po’ pensieroso, con qualche preoccupazione che torna a farsi sentire. Non tutto ciò che temi corrisponde alla realtà. In amore evita di alimentare dubbi e supposizioni.

Consiglio delle carte: non permettere alle paure di decidere al posto tuo.

🌲Sagittario È il momento di guardare oltre e pensare al futuro. Potrebbero arrivare notizie, proposte o possibilità di espansione. In amore hai voglia di novità e di uscire dalla routine.

Consiglio delle carte: allarga i tuoi orizzonti, qualcosa si sta preparando.

🌲Capricorno Una giornata concreta e favorevole per gli affari pratici. Le carte parlano di stabilità, organizzazione e capacità di costruire. In amore potresti desiderare maggiori certezze e dimostrazioni concrete.

Consiglio delle carte: investi energie in ciò che ha davvero valore.

🌲Acquario Curiosità, notizie e nuove informazioni caratterizzeranno la giornata. Potresti scoprire qualcosa che cambia il tuo punto di vista. In amore attenzione alle parole dette troppo in fretta.

Consiglio delle carte: osserva, ascolta e non trarre conclusioni premature.

🌲Pesci Una giornata dalle belle vibrazioni affettive. Famiglia, amore e amicizie possono regalarti momenti di serenità. Se c’è stata una tensione, potrebbe esserci spazio per ritrovare l’armonia.

Consiglio delle carte: riconosci la felicità nelle piccole cose.

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