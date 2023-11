Astrotarocchi 11 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete certe situazioni noiose sembrano essersi fermate e finalmente ora siete libere di muovervi come ritenete piu’ giusto per voi, se avete qualche progetto in mente iniziate a gettare le basi, e’ ora



Toro qualcuno si e’ fatto un opinione di voi molto buona, e’ qualcuno a cui tenete, sembra che arriveranno notizie nei prossimi giorni e ci potrebbe essere un incontro, se cosi e’ andra’ molto bene



Gemelli giornata in cui vi dedicherete principalmente a voi stessi, e prenderete le distanze un po’ da tutto, avete bisogno di riflettere e decidere che direzione dare ad alcune situazioni, in generale e’ una giornata tranquilla



Cancro alcuni spostamenti risulteranno difficoltosi ci sono piccoli impedimenti che potrebbero farvi cambiare i programmi, comunque resta una giornata tranquilla



Leone siete alla fine di qualche grande sopportazione c’e’ un cambio di direzione e finalmente anche per voi compare il sole, possono esserci notizie e incontri, una giornata tranquilla



Vergine In arrivo per voi messaggi che tentano una riconciliazione con qualcuno, evitate di accontentarvi delle briciole, si dovra’ fare chiarezza su diversi punti



Bilancia il clima e’ un po’ ostile, ma per rendere tutto un po’ piu’ semplice e’ il caso di lasciare andare le cose un po’ come devono, dove non ci sono spiegazioni sara’ il tempo a fornirle, possibili spostamenti con persone amiche



Scorpione quando le persone o situazioni, non sono pronte e’ meglio aspettare tempi migliori, per ora potete tranquillamente andare avanti e chi vorra’ sapra’ dove trovarvi



Sagittario qualcosa a cui non pensate, forse una notizia sara’ la chiave per risolvere qualcosa che vi era sfuggito e facendo luce sulla questione, automaticamente si risolve, una giornata buona per voi



Capricorno la diminuzione forse di messaggi o di notizie di qualcuno vi mette ansia e confusione ma e’ solo un momento che passa c’e’ gia’ a brevissimo lo sblocco di questa faccenda, la giornata e’ un po’ di alti e bassi



Acquario la fase di stallo per alcuni settori sembra essere superata, si trovano equilibri e accordi e si riprende il cammino, particolarmente favoriti i lavori su social, e nel settore pubblico



Pesci oggi la giornata dovrebbe essere piu’ o meno scorrevole, c’e’ sempre qualche momento di nervosismo, ma in generale sembra che non ci saranno grandi problemi



Buona giornata

Per consulenze piu’ dettagliate e personalizzate potete scrivermi su WhatsApp o contattarmi al 347 57 49 499