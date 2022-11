Astrotarocchi: 11 Novembre 2022

🌞Ariete vi sentirete sicuri di voi e ben radicati ma questo e’ quello che vedono gli altri, in realta’ siete un po’ confusi, con la testa sulle nuvole ma tranquilli e’ una giornata cosi, riprenderete gia’ domani il controllo di voi stessi e sopratutto delle idee

🌝Toro siete come calamite magnetici e arrivano intorno a voi persone situazioni clienti che oltre ad essere affascinati, vi porteranno al successo qualunque cosa farete, dalla piu’ piccola alla piu’ grande, cavalcate l’onda come bravi surfisti

🌞Gemelli voi potreste in questa giornata chiudere degli accordi con qualcuno anche se la cosa vi annoia un po’ e non riuscite a vedere il vantaggio che ne trarrete, fatelo sara’ molto positivo per voi in futuro

🌝Cancro per voi donne innamorate e’ ormai d’uso andare a controllare l’altra parte quello che fa dice pubblica ecc, ma lo sapete quanto stress state accumulando? Molto, cercate di rilassarvi e riposate soprattutto la mente

🌞Leone cercate di mantenere la calma e state pazientando aspettando il momento giusto di rinnovare qualcosa un rapporto, una casa, un lavoro, ma fate fatica ad aspettare, state tranquilli di qualunque cosa si tratta, troverete la chiave giusta per aprire non solo porte, ma portoni cancelli e castelli, state tranquilli che risolverete tutto

🌝Vergine un uomo e’ probabile che vi dara’ un consiglio su come muovervi a livello economico, o di tasse o comunque vi aiuta, dategli retta e’ un uomo buono e competente, sa quello che dice e vi consiglia per il meglio, se non e’ per una questione economica vale comunque il fatto che e’ una brava persona e vale la pena ascoltare

🌞Bilancia il vostro successo e’ a lungo termine perche’ ci sono degli ostacoli che supererete, dovete stare tranquilli e prenderli come sfide, non come guai o problemi, vedrete che riuscite a superarli tranquillamente senza troppo sbattere la testa contro il muro ( e’ un po’ dura ma rende l’idea )

🌝Scorpione attenzione a riflettere prima di agire, l’impulsivita’ non e’ da voi, ma siete tentati di partire in quarta, non lo fate, sbagliereste le scelte e soprattutto creereste un clima molto antipatico, rimanete come siete, tranquilli e sereni

🌞Sagittario avete le idee chiare, siete stabili e tranquilli sulle vostre posizioni, non retrocedete, la fortuna vi sta accanto nelle iniziative che prendete ora, e non ama chi si volta dall’altra parte ( solo perche’ magari siete distratti ) quindi rimanete sulla vostra linea e andate avanti a tutta birra

🌝Capricorno la buona stella vi aiuta se qualcosa e’ bloccato, sta sciogliendo i nodi, date il tempo all’universo di lavorare per voi, e soprattutto non prendetevela con nessuno, le cose vanno come debbono andare

🌞Acquario ci sono grossissime soddisfazioni in arrivo per voi, supportate da un miglioramento in generale che sta arrivando e colpisce, piacevolmente, tutti i settori vitali, la vittoria sulle vostre battaglie e’ vicina abbiate fede

🌝Pesci state andando molto bene con il lavoro che aumentera’ ovviamente anche a livello economico non ci sara’ nulla piu’ da dire consoliderete la vostra posizione come persone capaci di gestire al meglio che potete, la vostra vita



