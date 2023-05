🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮🔮🔮11 maggio 2023 di Cristina Olmi 🔮🔮



🔮Ariete gli ostacoli c’e’ un modo per evitarli, trovare soluzioni che nascono dal cuore, e se date retta a lui, le soluzioni arriveranno

🔮Toro arrivano momenti molto positivi per voi e nuovi inizi o rinnovamenti di quello che gia’ c’e’, quindi un momento pieno d’iniziativa e di creativita’ che e’ proprio quello che serve ora

🔮Gemelli chiuso un capitolo c’e’ ancora un po’ di confusione e tornera’ prestissimo a risplendere il sole quindi ritorna la buona energia, e la voglia di fare, e’ solo un momento che passa

🔮Cancro qualche discussione e’ possibile che ci sia o sul lavoro, o con qualcuno che frequentate e anche nervosismo, non e’ colpa di nessuno, succede, basta non dare troppo peso e andare oltre

🔮Leone si cambia direzione e si torna a casa, per chi era fuori, e si risolvono, in ogni caso dei problemi anche se non dovete rientrare si risolveranno, forse di natura economica o comunque familiare

🔮Vergine state proprio sopportando qualcosa da qualcuno, non e’ forse il caso che le cantiate come ve le sentite? Iniziate e’ ora

🔮Bilancia arrivano all’improvviso notizie chiare e ci sara’ un accordo da prendere forse qualche spostamento da fare, sara’ un buon accordo

🔮Scorpione per voi al momento la situazione e’ stabile, e siete alle prese con pulizie di persone e situazioni, iniziate seriamente a togliervi di torno chi non serve per la vostra evoluzione. Brave ben fatto

🔮Sagittario l’ansia fa parte del vostro dna, ma attenzione a non far superare un certo limite, non va bene ne’ per voi, ne’ per chi vi sta accanto, c’e’ un clima troppo teso, allentate la pressione

🔮Capricorno attenzioni ai pensieri che fate, generano la realta’ quindi pensate positivo e lo attrarrete automaticamente al contrario idem, quindi evitate i pensieri negativi

🔮Acquario ci sono delle difficolta’ nella giornata a cambiare un po’ le cose o a sistemarle oggi, non vi preoccupate e’ solo una giornata che dovrete rallentare, le corse le riprenderemo fra qualche giorno

🔮Pesci arrivano notizie che creano confusione bloccherete sul nascere tutto e riuscirete comunque a trovare una strada per fare quello che dovete, una giornata movimentata ma produttiva



🔮Buona giornata 🔮