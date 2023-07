🔴🔴🔴Astrotarocchi🔴🔴🔴🔴🔴 11 luglio 2023 🔴🔴



🔴Ariete arrivano notizie forse di qualche amicizia che ha un problema oppure sono proprio chiacchiere tanto per passare un po’ di tempo, c’e’ un po’ di confusione, ma parlando riuscirete a rimettere pace a questa persona e la giornata scorre tranquilla

🔴Toro a volte troppo cuore non basta per mettere a posto le cose, e voi avete proprio deciso di rimettere le tessere del puzzle in ordine, temete i cambiamenti di direzione, ma quando sono necessari vanno fatti, le scelte che farete, segneranno il futuro, riflettete prima di agire, la giornata e’ appunto di riflessione

🔴Gemelli potra’ nascere una nuova amicizie, che crescera’ nel tempo, e sara’ tutto molto chiaro, quello che deciderete essere, sara’, nulla che non si comprenda, o che si fa finta di non capire, se stabilirete amicizia quello e’, se stabilite altro quello sara’, i patti saranno chiari e l’amicizia lunga

🔴Cancro ci sara’ contentezza e soddisfazione per qualcosa che vi ha stancato molto, e’ stato pesantissimo arrivare alla conclusione ma l’avete spuntata, tanta fatica e tanta soddisfazione strameritata, ora pero’ riposate

🔴Leone qualche amico non si e’ rivelato proprio cosi, e questo vi ha portato o vi portera’ a fare delle scelte che creano confusione, considerate quello che e’ accaduto come un passaggio inevitabile da fare, che qualcosa ha lasciato e che e’ ora riprenda la propria strada, qualche giorno l’umore sara’ un po’ variabile

🔴Vergine, qualcosa a livello o lavorativo o di vita sociale si chiude definitivamente ma sara’ la vostra fortuna perche’ altra strada e’ pronta per voi, e altre mete dovrete raggiungere ma non senza aver riposato un po’

🔴Bilancia un progetto in testa c’e’, dovrete attuarlo ma dovrete trovare anche chi e’ disposto a dare una mano, la notizia buona e’ che lo troverete e attuerete il vostro progetto, con grande soddisfazione

🔴Scorpione un cambio di programma si rende necessario e la vostra naturale diffidenza vi fa pensare che qualcosa non torna, in realta’ e’ proprio il destino che ci mette lo zampino a non farvela fare oggi ma domani, i programmi dell’Universo purtroppo non li conosciamo cosi bene, ma comunque e’ solo rimandata, di qualche giorno

🔴Sagittario spegnete i fuochi, e’ un momento per voi un po’ pesante e dove tutti i ” pianeti ” remano al contrario, basta aspettare che il vento giri, e poi riprenderete a navigare veloci come il vento, per ora non sprecate troppe energie

🔴Capricorno arriva un periodo in cui sara’ piu’ semplice sia il benessere che la tranquillita’, ci si deve ancora lavorare un po’ su, e si e’ disposti comunque al sacrificio, i risultati finali vi sorprenderanno

🔴Acquario siete stati un po’ sacrificati ma con le vostre splendide ali, avete sorvolato le montagne piu’ aspre, avete preso la via giusta e ora nonostante tutto e tutti, arriverete esattamente dove volevate con grande soddisfazione vostra, meno di chi ha cercato di tenervi a terra, volate sempre alto da certe persone e situazioni, sicuramente non sbagliate

🔴Pesci la giornata scorre senza troppe complicazioni, e’ la testa che va un po’ fermata o anche le azioni che vi tolgono energia, ormai vanno eliminate, solo chiarendo alcuni punti riuscirete ad andare avanti con tranquillita’ e riprenderete in mano la vostra vita



🔴🔴🔴 Buona giornata 🔴🔴🔴