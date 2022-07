Astrotarocchi: 11 luglio 2022

Ariete ci sara’ un po’ da sopportare sul lavoro ma avete le idee ben chiare su quello che dovrete fare avete profonde radici, quindi ben radicati, seri e siete un bel pilastro come persone, quindi sopportazione a parte tutto procede al meglio che si puo’

Toro voi siete una roccaforte al sicuro sempre e protetti, se avete un problema con qualche ente, stato ecc sicuramente la questione si risolve a vostro vantaggio arrivano notizie molto positive e un senso di benessere generale un po’ per tutto

Gemelli ci sono notizie che si ripetono ciclicamente e finalmente sembra che questo tipo di loop finisca, forse voi stesse metterete uno stop, tenderete a voler essere leggere e a volervi divertire, tutto quello che e’ pesante tendete ad eliminarlo, e fate bene le zavorre rallentano soltanto

Cancro per voi una super dose di energia che porta buone notizie fortuna e abbondanza per oggi ma anche nei prossimi giorni non dovrete temere le incognite che tutti nella vita prima o poi dobbiamo affrontare, sara’ tutto molto chiaro sia nella vostra testa che con gli altri

Leone Dopo tante cose attraversate, belle e brutte mancava un ultimo scoglio che e’ stato finalmente superato, e’ stata una situazione pesante ma che ora vi rende forti stabili e sicuri, una soluzione arriva a risolvere e a chiudere definitivamente un capitolo della vostra vita, in arrivo notizie importanti

Vergine da una situazione che e’ completamente caotica ne nascera’ un bene un vantaggio di cui approfittare per cambiare direzione alla questione e riuscire a risolverla nel migliore dei modi, non perdete la testa

Bilancia lasciate i pensieri di rabbia, non fanno altro che portarvi ancora piu’ giu’, cercate di cambiare direzione e provate a pensare positivo, magari non otterrete tutto quello che volete, ma vi ci avvicinerete abbastanza

Scorpione un po’ di ansia e la paura di qualcosa a volte vi bloccano, ma non c’e’ nulla che deve preoccuparvi cosi tanto, state tranquilli e vivete senza dare retta alle paure. Presto il periodo pesante finira’ e tornerete a risplendere piu’ di prima

Sagittario qualcosa d’importante per la vostra vita si sblocca arrivano notizie di questioni economiche che si risolvono entro breve tempo

Capricorno Attenzione ai colpi di fortuna che in questi giorni saranno frequenti e arrivano nei modi piu’ impensati lavoro soldi aiuti, tenete le antenne dritte

Acquario una situazione ferma da tempo si sblocchera’ vi prendera’ un po’ di contropiede, ma saprete reagire bene e soprattutto avrete le idee chiare su cosa dire e fare

Pesci patti accordi e contratti da rivedere con qualcuno non sono chiari, ma semplicemente vanno rivisti e messe in chiaro alcune cose e rimesse nero su bianco

Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L'eco del Litorale

