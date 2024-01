Astrotarocchi 11 gennaio 2024

Astrotarocchi 11 Gennaio 2023 di Cristina Olmi



Ariete un colpo d’astuzia che capita nel momento giusto vi aiuta o ad ottenere un invito o un lavoro, in ogni caso la giornata e’ buona

Toro avete fatto buone scelte, e la ricompensa per questo non tarda ad arrivare, notizie importanti in arrivo, la giornata e’ buona

Gemelli arrivano buone notizie da lavoro e amici e’ probabile ci sia una bella soddisfazione in arrivo, la giornata e’ tranquilla

Cancro c’e’ stata un bel po’ di confusione, ma avete cambiato direzione e ne siete uscite, la scelta e’ stata giusta, e arriva anche la fortuna a dare una mano, entrate di soldi all’improvviso, occhi aperti

Leone si sono fatte scelte per la serenita’ di tutti, e le scelte si riveleranno giuste per voi, all’improvviso vi sara’ tutto molto chiaro, e sopra tutto chi ha ragione e chi no, comunque la giornata scorre serena e tranquilla

Vergine certe situazioni noiose sembrano essersi fermate e finalmente ora siete libere di muovervi come ritenete piu’ giusto per voi, se avete qualche progetto in mente iniziate a gettare le basi, e’ ora

Bilancia qualcosa a cui non pensate, forse una notizia sara’ la chiave per risolvere qualcosa che vi era sfuggito e facendo luce sulla questione, automaticamente si risolve, una giornata buona per voi

Scorpione la diminuzione forse di messaggi o di notizie di qualcuno vi mette ansia e confusione ma e’ solo un momento che passa c’e’ gia’ a brevissimo lo sblocco di questa faccenda, la giornata e’ un po’ di alti e bassi

Sagittario c’e’ un po’ un calo della serenita’ e della gioia ma all’improvviso qualcosa sembra cambiare il vento e risolvere quello che vi sta un po’ infastidendo. Fine giornata ottimo

Capricorno ci saranno a breve delle scelte da fare e notizie in arrivo che vi risollevano l’umore e che risolvono una questione in sospeso, di qualunque cosa si tratti, e anche se molto pesante si mette a posto

Acquario qualcosa torna nella vostra vita a riportare la serenita’ che da tempo sembra che non ci sia piu’ e arriva anche la fortuna che non guasta mai, a dare una mano, le prossime giornate sono un po’ piu’ leggere

Pesci avete la fortuna che vi gira intorno in questa giornata e potrebbero esserci avvenimenti che vi rendono veramente sereni, e potrete godervi la giornata



Buona giornata



