Astrotarocchi: 11 gennaio 2023

-Ariete e’ richiesta una riflessione sulla famiglia e a qualche limitazione che da essa arriva, cercate di conciliare l’accordo con tutti, la famiglia e’ una bella avventura, ma porta via anche molte energie, quindi trovate l’equilibrio per non trovarvi voi senza

-Toro qualcosa vi ha deluso, accade tutti i giorni a tutti, guardate dentro voi, troverete tante risorse dalle quali attingere e fare del vostro meglio sempre, e con tutto l’entusiasmo di cui disponete Giornata tranquilla

-Gemelli c’e’ un colpo di fortuna ad aspettarvi, sappiatelo sfruttare al meglio che potete, sono possibili entrate di soldi che non aspettate e’ una buona giornata

-Cancro vorreste fare molte cose ma siete un po’ impigriti, fate qualcosa che vi piace in questa giornata, la voglia di fare tornera’ in men che non si dica e riprenderete il via alla grande

-Leone Siete in attesa di una qualche notizia che vi risolva un problema, vi siete un po’ isolati e a tratti vi sentite soffocare come se vi trovaste dentro una prigione, ma arrivano a breve notizie e potrete liberarvi

-Vergine oggi e’ una giornata in cui siete pieni di energia, una fortuna che non v’aspettate e’ in arrivo e’ possibile o sul lavoro o un invito a cui proprio non pensate, in ogni caso e’ un ottima giornata

-Bilancia arrivano notizie che aprono varie possibilita’ o per quello che riguarda la casa, o il lavoro, alcune cose si sistemano a breve, siete ormai indirizzati verso cambiamenti che nel tempo risulteranno essere stati positivi

-Scorpione fisserete dei punti ben precisi e da quelli che avete raggiunto con tantissimi sacrifici, non vi smuoverete, e’ stato pesante ma alla fine avete ottenuto cio’ per cui avete tanto lottato, bravi

-Sagittario arrivano comunicazioni che mirano a corteggiarvi ed ad adularvi, ci sono gioie in arrivo, premi riconoscimenti e molto successo in tutti i settori godetevelo

-Capricorno c’e’ qualcosa che volete cambiare, ma ancora non riuscite state tranquilli che la questione che tanto vi preoccupa la risolvete

-Acquario arrivano notizie di amici, forse qualcuno con cui ci sara’ un battibecco a causa di una terza persona, cercate di spegnere i toni accesi, non e’ necessario, bastera’ un chiarimento

-Pesci giornata molto tranquilla, dove si i pensieri corrono, ma capite anche che al momento potete godere di quello che c’e’ e dovreste approfittarne

Vi auguro una buona giornata

