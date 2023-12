Astrotarocchi 11 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete in questa giornata fate fatica a concentrarvi e fate attenzione a non essere fraintesi, e potrebbero esserci problemi con le comunicazioni, diciamo che sara’ meglio non perdere la pazienza

Toro le novita’ per ora sono in cantiere, ma nel frattempo molte cose stanno prendendo una direzione diversa, e anche molto fortunata, quindi se anche faticate un po’ a cambiare, e’ meglio assecondare la scia e lasciarsi trasportare verso nuove mete

Gemelli ogni cosa che fate, ci mettete cuore, qualcosa vi preoccupa se avete un segreto e temete venga rivelato, per ora non accade, ma non potete vivere nella paura, cercate di rilassarvi

Cancro una giornata questa in cui le difficolta’ ci saranno, ma sarete in grado di rimboccarvi le maniche e risolvere, attenzione alle bugie dette per quieto vivere, possono venir scoperte, e fareste peggio

Leone qualche vostro desiderio viene esaudito, siete ” collegati ” mentalmente a qualcuno, che chiaramente avverte quello che comunicate, ma farlo di persona non sarebbe per niente male

Vergine siete preoccupati per qualcosa che riguarda un’amicizia e all’improvviso questa persona potrebbe procuravi un dispiacere, potreste venire a conoscenza di cose poco piacevoli, fate attenzione

Bilancia arriva un invito da parte di una persona persona a voi cara e parlando forse riuscite a risolvere una questione che a voi sta molto a cuore, e poi finalmente potrete godervi l’uscita e rilassarvi

Scorpione cambiare la direzione al lavoro o a voi stesse vi portera’ dei vantaggi non indifferenti, per di piu’ siete in una fase molto equilibrata, arrivano notizie per accordi, ci sono scelte da fare, insomma non sono poche le cose, alla fine troverete la vostra stabilita’ e tornerete ad essere tranquille

Sagittario qualcuno arriva in aiuto per affrontare insieme le difficolta’ che avete avuto, trova una chiave, da cercarsi nelle amicizie, sono amici poco sinceri, e questa persona li trovera’, saranno loro poi a prendersi tutta l’ansia che avete avuto voi, insomma il Karma fa il suo corso, lento ma lo fa

Capricorno attenzione alcune differenze di opinione possono sfociare in scontri verbali, lasciate stare, non c’e’ peggior sordo di chi non vuole comprendere, ci pensa la vita poi a dare ragione e torti

Acquario se qualche screzio in famiglia c’e’ stato, la lite si ricomporra’ a breve e pace sara’ fatta, si prenderanno accordi anche altre questioni, insomma sotto l’albero come regalo potrebbe esserci la pace fatta, e per gli altri comunque la giornata scorre tranquilla

Pesci la giornata va tranquilla, senza troppi intralci, forse qualcuno iniziera’ qualcosa di nuovo che, nel tempo portera’ alla serenita’ e alla pace. Possono esserci nuove conoscenze



Buona giornata

