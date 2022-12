Astrotarocchi 11 dicembre 2022

🌦Ariete c’e’ la chiusura di qualcosa e molta confusione che persiste, dovete chiarirvi le idee e se vi rilassate un po’ e ne parlate in famiglia non solo arriva la soluzione ma siete anche aiutati a superare questo momento, per il resto che non hanno confusione hanno comunque la sensazione di perdere un po’ terreno, state tranquille e’ solo un momento che non gira, migliora velocemente

🌧Toro ci sono notizie che continuate a ricevere e che cominciate a sopportare poco, prenderete le distanze, ancora qualche nuvola v’insegue ma non ve ne interessate, avete le spalle larghe andate avanti

⛈Gemelli Notizie in arrivo per voi che possono essere di lavoro ma non solo, magari sono personali e arrivano anche gli inviti si fa chiarezza su un patto, un accordo e si moltiplicheranno, nei prossimi giorni gli sforzi per lavorare in armonia e serenita’

🌩Cancro si cambia direzione per avere dei riconoscimenti lavorativi ed e’ la strada giusta per riuscire, a volte un minimo di strategia occorre per arrivare a meta, bravi

🌦Leone cambiamento di direzione per voi, e questo vi permettera’ di rincontrare vecchi amici che da diverso tempo non vedete, sara’ una giornata tranquilla all’insegna della serenita’ e del buon umore

🌧Vergine attenzione si ripete un colpo di fortuna che puo’ essere una piccola vincita o l’aiuto insperato di qualcuno che non v’aspettate proprio e sarete piacevolmente sorprese da questa ” cura ” che hanno altri di voi, fatevi dare una mano, lo faranno volentieri

⛈Bilancia siete in una fase di decisioni, com’e’ normale che sia siete un po’ nervosi, ma rilassatevi, le cose che debbono andare bene c’andranno comunque sia che voi siete agitati sia che no, quindi fate gli osservatori e vedete come vanno le cose

🌩Scorpione sono un po’ ferme le soddisfazioni ma tempo qualche giorno arriveranno e non solo arrivano anche buone notizie

🌦Sagittario arriva un accordo un patto un contratto che sara’ a livello personale molto remunerativo e’ bene riflettere attentamente su chi e cosa fare attenzione, non prendete decisione affrettate

🌧Capricorno siete un po’ fermi sul passato, e di quello dovete prendere solo quello che davvero conta, il resto e’ in avanti quindi guardate attentamente che strada prendere e lasciate tutto il dolore dietro, non vi serve ora

⛈Acquario vari settori, sono in ripresa o si riprenderanno inizio anno nuovo, non perdete tempo a guardare quello che non ha funzionato e celebrate quello che siete riuscite a fare, iniziate a pensare in maniera diversa e le cose gireranno in modo diverso

🌩Pesci scaricate chi e’ troppo pesante da sopportare, non e’ il momento giusto per essere appesantiti, anzi il contrario cercate di essere leggeri e di guardare a voi stessi con piu’ benevolenza che potete, dovete volervi bene

🌦Buona giornata 🌦

Mi piace: Mi piace Caricamento...