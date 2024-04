Astrotarocchi 11 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 11 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete ci sono di nuovo scelte da fare o per una casa o per il lavoro, ci sono state o ci saranno notizie che nell’immediato creano confusione, ma arriva subito la schiarita e si puo’ decidere che scelta fare, naturalmente farete quella piu’ consona a voi, la giornata e’ un po’ per aria, ma solo per qualche ora, poi si procede tranquillamente

Toro qualche notizia vi sembrera’ se non strana almeno curiosa, cercherete di capire meglio, e alla fine farete chiarezza, sceglierete di fare qualche spostamento, che vi permetta di essere maggiormente comprese e gratificate e pare che l’operazione vi riuscira’, la giornata e’ movimentata

Gemelli qualcuno pensa a voi come persona ingenua, buona, in realta’ si sta infilando nella tana dell’orso, quindi pronte farete in modo che la cosa sara’ indimenticabile, con grande soddisfazione vostra e lascerete l’altro / a con un bel due di picche, la giornata per voi e’ buona

Cancro il cambio di direzione che state facendo vi porta a dei benefici economici piuttosto consistenti, e ci saranno comunque degli accordi ben precisi, da rispettare e viceversa al contrario, la giornata comunque e’ buona

Leone qualche discussione in termini di lavoro potrebbe nascere dalla costante voglia vostra di emergere e quella di altri di spingere in giu’, la cosa migliore e’ ignorare e proseguire per la propria direzione, senza farsi fuorviare da nulla e nessuno, la giornata e’ impegnativa

Vergine la vostra bussola in questi giorni e’ un po’ per aria, ma le indicazioni che danno le carte sono chiare, dovreste comunicare con qualcuno, per evitare che qualche cosa si ripeta sistematicamente, a voi poi la scelta, la giornata e’ di riflessione

Bilancia cose nuove in arrivo porteranno a dei buoni risultati sia in campo economico sia a livello personale, le carte dicono inoltre di cercare altri importanti segnali nel mondo che vi circonda, attenzione ai falsi adulatori, possono sbarrare in qualche modo il vostro cammino.

Scorpione Oggi c’e’ un po’ di stanchezza che si fa sentire, poco male riposate e godetevi la giornata le questioni quotidiane possono anche aspettare anche un’altro giorno, centratevi e poi ripartite, la giornata e’ confusionaria

Sagittario la giornata e’ frizzantina gli impegni, molti , creano qualche intralcio ma a fine giornata tutto e’ sistemato. Non caricatevi eccessivamente di lavoro e cercate ogni tanto di riprendere fiato, le mete da raggiungere c’aspettano

Capricorno la giornata scorre tranquilla potrebbero arrivare notizie di qualche persona amica e forse un uscita si organizza, il che non guasta, ogni tanto una sana risata fa bene a voi, e al vostro animo, e il senso dell’umorismo in voi c’e’ tiratelo fuori

Acquario per voi in arrivo qualche gratificazione inaspettata e riconoscimenti per il buon lavoro svolto. Bravi

Pesci la giornata stenta un po’ a mettersi in moto ma appena parte non vi fermate mai, d’accordo impegnarsi ma alcune giornate e’ troppo, rallentate un po’ il ritmo e concentratevi scalino per scalino, tutta la scalinata vista da giu’ e’ troppo per chiunque



