Astrotarocchi 11 agosto 2023

Astotarocchi

11 agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete c’e’ qualche accordo che prenderete, e’ un sacrificio ma otterrete comunque un tornaconto e quindi questo bilancera’ l’altro e lo farete volentieri

-Toro avrete presto chiarezza su qualcosa che da molto tempo non comprendete, e un cerchio si riapre a voi poi la scelta se andare avanti o chiudere definitivamente

-Gemelli I pensieri sono protagonisti di questa giornata, e’ vero siete un po’ provati, ma pensare di continuo facendovi venire ansie non e’ di molto conforto, se li dirigete verso la possibilita’ che tutto andra’ come deve magari li aiutate ad andare nella direzione giusta

-Cancro Attendete notizie in maniera continua, vi porta a bloccare il flusso delle energie, vi stressa e non vi fa anticipare nulla, ricordate per tutto c’e’ un posto e un momento giusto, non sara’ ne’ prima ne’ dopo ma, appunto, il momento giusto

-Leone Oggi vi dedicherete o almeno vorreste dedicarvi al divertimento piu’ pazzo, ma forse non per tutti, sara’ possibile, il consiglio e’ fate cose che potete ma che vi fanno stare veramente bene, cinema teatro cucinare stare con amici, insomma divertitevi e rilassatevi

-Vergine Oggi confusione e tanta testa fra le nuvole, che per carita’ a riposo va anche bene ma non quando siete nel pieno delle attivita’ lavorative e pratiche, cercate di mantenere le posizioni salde e piedi ben piantati a terra

-Bilancia Ansia di nuovo che vi crea qualche difficolta’, ma potete capovolgere la situazione a vostro vantaggio, un bel respiro e voitla’ sarete iperproduttivi, e l’ansia? Be’ ve la sarete dimenticata senza ombra di dubbio, attenzione a non perdere oggetti o documenti in giro

-Scorpione Oggi siete voi che aprite o chiudete le situazioni, decidete se concedere qualcosa o eliminarla, se andare avanti o fermarsi insomma la chiave e’ vostra quindi solo voi potete decidere

-Sagittario Oggi c’e’ il pericolo che qualcuno vi spii, una donna e’ possibile che lo faccia ma con l’intenzione poi di mordere al collo quando non ve l’aspettate, siate caute e circospette, non raccontate i fatti vostri almeno per 15 gg a nessuno di cui non siete stracerti di potervi fidare

-Capricorno Oggi avete in mano la chiave per le soluzioni, non impoltronitevi ma girate questa chiave e risolvete, a volte le soluzioni si trovano sotto il naso e non le vediamo

-Acquario Ci sono entrate di soldi ma anche il pensiero ad un uomo che sta li fisso senza fare nulla, si puo’ tagliare la sua corda e cambiare letteralmente le carte in tavola, dipende da voi, e comunque avrete moltissimo su cui riflettere fatelo decidete e non pensateci piu’

-Pesci dovrete fare scelte determinate e chiare, soprattutto negli intenti dovete sapere verso dove vi dirigete non fatevi fermare da nulla e da nessuno



Buona giornata ❤