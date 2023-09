Astrotarocchi – 10 Settembre 2023 di Cristina Olmi

-Ariete All’improvviso, senza che in quel momento ci pensate qualcosa si risolve, potrebbe riguardare o le finanze o una persona che trova appunto soluzione ad un problema, ottima giornata direi

-Toro e’ una giornata tranquilla la vostra e anche con qualche evento che portera’ gioia, ci potra’ essere qualche bella sorpresa, o qualche ringraziamento per qualcosa che avete fatto, in generale e’ una buona giornata

-Gemelli per voi arriva la riuscita di qualcosa che da tempo provate a sistemare. Pare con l’aiuto della fortuna si sistema, arrivano comunicazioni e per qualcuno si sblocca anche l’amore, un fine settimana interessante

-Cancro avete scelte ” delicate ” da fare e questo un po’ di nervosismo lo crea andate oltre quest’agitazione, farete quella opportuna di scelta e sopratutto vi porta alla riuscita, quindi bando al nervosismo e si al proseguire senza paura

-Leone ci sono notizie che diminuiscono e la cosa vi disturba un po’, c’e’ un cambiamento / spostamento che trova molti ostacoli, ma troverete ,attraverso l’aiuto di qualcuno la strada giusta, per riuscire a farlo

-Vergine all’improvviso riuscite a tagliare la testa ad un ostacolo, e a risolvere o un problema lavorativo, o altro tipo di problema che comunque vi ha infastidito molto potete finalmente procedere

-Bilancia probabile si risolva una questione di tipo sentimentale, arrivano, nei prossimi giorni notizie messaggi da persone con le quali c’e’ stato qualcosa, a voi poi la scelta

-Scorpione e’ possibile che ad invitarvi per domani sia qualcuno con cui non avete molta voglia di discutere, se cosi e’ declinate l’invito e andate oltre

-Sagittario siete tranquilli e rilassati in famiglia posto dove vi sentite protette e amate, forse un po’ di pesantezza e’ data dalla staticita’ e un pochino di insofferenza che provate

-Capricorno attenzione alle chiacchiere e a chi le fa, un domani potrebbe rigirare la frittata contro di voi, prendere velocemente le distanze e non date pareri, anche se richiesti, non e’ conveniente in questo periodo dar retta alle chiacchiere di chi non fa altro tutto il giorno

Acquario attenzione a non cedere alla voglia di scusare e perdonare tutto, non e’ cosi che funziona, essere tolleranti si puo’ e si deve, ma quando e’ troppo e si va oltre confine, non consentitelo a nessuno.

-Pesci attenzione alle maschere, diverse per voi, questa settimana cadranno, potreste rimanere un po’ male, ma ci sono persone che da un certo punto in poi, debbono riprendere la loro strada, vengono per insegnarci qualcosa e assolto il loro compito, vanno per la loro via, non perdete nulla