Astrotarocchi 10 Novembre 2022

♈️Ariete qualcosa si sblocca, ha a che fare con i sentimenti, troverete un modo astuto d’arrivare dove volete, e riprendere in mano le redini di una situazione che ad oggi e’ ferma.

♉️Toro qualche progetto che avete in mente perde la vostra attenzione, in realta’ dovreste metterla in campo, ne nascerebbero ottimi accordi e anche molto fortunati

♊️Gemelli arrivano riconoscimenti e pagamenti che vi dovevano, oppure semplicemente entrano dei soldi che non v’aspettate

♋️Cancro si ritorna verso la serenita’ e alla fortuna che sembrava perduta, ottimi i rapporti familiari e chiarezza d’idee su cosa fare con chi e quando. Si apre un bel periodo per voi

♌️Leone avete piu’ possibilita’ e strade da percorrere quella che sceglierete sara’ la migliore che potete fare e anche quella con maggiori risultati

♍️Vergine c’e’ una questione che vi sta veramente a cuore. La confusione c’e’, ma passera’, all’improvviso deciderete di cambiare direzione secondo me proprio alla vostra vita, con grandi riconoscimenti e apprezzamenti da parte di chi vi sta intorno

♎️Bilancia e’ un attimo tutto calmo niente migliora niente peggiora ma e’ una giornata di tranquillita’ non c’e’ nulla di rilevante

♏️Scorpione un po’ di malumore c’e’ ma sapete anche che cosa sta succedendo abbiate pazienza anche oggi passa velocemente

♐️Sagittario c’e’ qualche ostilita’ o ostacolo da superare ma lo farete tranquillamente senza tanti problemi, non avete molta voglia di essere tolleranti, tranquillizzatevi ❤

♑️Capricorno ci sono cose che nell’arco della giornata si sistemeranno basta usare tatto e pazienza e la giornata scorre liscia

♒️Acquario attenzione ai colpi di fortuna d’afferrare al volo, provate una piccola giocata ( senza esagerare, mi raccomando ) possono entrare soldi extra che non v’aspettate

♓️Pesci anche per voi la fortuna sembra girare, puo’ arrivare su qualunque settore vitale, una mano che non v’aspettate, o magari un’informazione che vi puo’ essere utile, comunque per oggi la fortuna sembra sorridere



Vi auguro una buona giornata

