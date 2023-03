Astrotarocchi 10 marzo 2023

-Ariete dopo tanta fatica e pesantezza riscuotete il vostro credito, qualcosa si risolve, e ci si puo’ incamminare per nuovi viaggi e nuove avventure

-Toro riuscite a trovare qualcosa che stavate cercando o fate una scoperta, che per voi, nel tempo, sara’ una vera fortuna aver capito in anticipo, avrete tempo per fare tutte le cose giuste

-Gemelli e’ un momento in cui piccoli fastidi vanno e vengono, ma sono cose risolvibili, con un po’ di pazienza e spirito d’adattamento a breve non ci penserete piu’

-Cancro la situazione e’ un po’ stagnante, dovete uscire dall’isolamento, vi state punendo per qualcosa che non siete voi ad aver fatto, lasciatevi un po’ tutto alle spalle e guardate avanti, ci sono nuove mete che v’aspettano

-Leone ci sono soldi in arrivo che riportano stabilita’ e serenita’ nella famiglia, una cosa che state sopportando da tempo finalmente viene falciata via e si trova finalmente la tanto assente tranquillita’

-Vergine Per alcune di voi il pensiero costante e’ fermare la situazione che avete ora per cambiare molte cose, non potete fare un miracolo, ma partendo dal poco sicuramente potete mano mano arrivare al molto

-Bilancia all’improvviso un cambio di direzione vi ha fatto sbandare un po’ ma in ogni caso state tranquilli, questa cosa e’ voluta dal destino e vi fara’ bene, vi terra’ lontano da altre situazioni che potrebbero crearvi dei problemi

-Scorpione scegliete la fedelta’ di un amicizia e siete diventate selettive, non va bene tutto e sempre, attenzione a qualcuno che non e’ precisamente molto chiaro con voi, e’ meglio perderlo che trovarlo

-Sagittario state sopportando qualcuno che e’ veramente pesante, troverete una strada per togliervelo di mezzo, meglio prima che poi

-Capricorno state cercando qualcosa o qualcuno e sperate nel colpo di fortuna che non manchera’, arrivano accordi e patti con qualcuno che porteranno fortuna ad entrambi

-Acquario ci sono porte che per ora non possono aprirsi ci sara’ un momento giusto, ma nel frattempo non fermatevi davanti a questa porta, proseguite, se ne aprono altre di migliori

-Pesci nuovi inizi molto fortunati e riconoscimenti a 360 gradi e’ lenta la risalita ma sara’ piu’ solida e soddisfacente che mai

Buona giornata