Astrotarocchi 10 maggio 2024

10 Maggio 2024 di Cristina Olmi



Ariete in maniera prudente, vi state avvicinando, con tutte le paure che ne conseguono, al successo per qualcosa a cui tenete molto, e all’improvviso anche la fortuna aiuta portandovi con piu’ velocita, quindi occhio alle occasioni che possono capitare, la giornata e’ ottima

Toro finiscono dei ritardi che avete avuto in questo periodo si riprendono comunicazioni interrotte, vita sociale diminuisce la fatica fatta fino ad ora, si scelgono sentieri fortunati, e si riprende la marcia, non pensate al rallentamento, siate cauti ma camminate per la vostra strada, la giornata e’ tranquilla

Gemelli avete avuto ostacoli che sembravano insormontabili e invece ce l’avete fatta, non fatevi scrupoli sempre e comunque la rialzate la testa, usate di piu’ il senso dell’umorismo innato in voi, la giornata scorre tranquilla

Cancro il dolore, di qualunque natura si tratti, lo avete fermato, e lo avete anche fissato per la paura che non torni, adesso siete stabili e solidi, e questo vi verra’ detto anche da persone che se ne accorgeranno, quindi andate avanti, arrivano notizie importanti, la giornata e’ buona

Leone si schiariscono le idee, e si va dritti per la propria strada, e’ possibile arrivino notizie da amici o parenti e c’e’ un invito, che anche se non proprio vi rende pazzi di gioia comunque e’ motivo di cambiare un po’ aria, la giornata e’ tranquilla

Vergine c’e’ il recupero di qualcosa che si era perso, potrebbe essere si una cosa materiale, ma anche qualcosa di piu’ profondo, in ogni caso questa riscoperta di voi non fara’ che tranquillizzarvi e aumentare un po’ la vostra autostima, la giornata e’buona

Bilancia un accordo con qualcuno vi porta sicuramente nuove entrate e soddisfazioni, e si risolvono contemporaneamente altre questioni che hanno dato filo da torcere, si apre una buona strada, la giornata e’ tranquilla

Scorpione avete un buon fiuto in questo periodo per gli affari, e infatti avrete la possibilita’ di ottenere un buon guadagno da qualcosa che arriva per l’aiuto della fortuna, la giornata e’ impegnativa

Sagittario se cercate di cambiare le cose senza iniziare da noi stessi e’ duro che possa accadere, quindi decidete su che parte di voi dovete lavorare e con l’incoraggiamento di riuscire iniziate a cambiarle, il esto verra’ da se’ la giornata e’ buona

Capricorno arrivano notizie importanti riguardo qualcuno di vostro interesse, c’e’ un po’ di confusione ma queste nuvole si diraderanno ogni giorno di piu’ e finalmente si capira’ la direzione da prendere, ci sono soddisfazioni in arrivo

Acquario Toro ci sono scelte che farete molto decise e vi portano a una realizzazione dovrete essere creativi, e avere un po’ l’ingegno anche di precorrere un po’ i tempi, in generale e’ una buona giornata per voi

Pesci c’e’ una delusione che non siete ancora riuscite a superare, cercate di frequentare gente che migliori il vostro umore e di elaborare le delusioni come sfide da superare, vedrete che a breve la vedrete diversamente, indipendentemente se la persona che vi ha deluso torna a scusarsi o meno. La giornata e’ comunque tranquilla



Buona giornata



