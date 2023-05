🎁🎁🎁Astrotarocchi 🎁🎁🎁

🎁🎁10 Maggio 2023 di Cristina Olmi 🎁🎁



🎁Ariete qualcuno torna verso di voi, potrebbe essere un ritorno in amicizia, in amore e comunque cerchera’ di chiarire le cose, poi sarete voi a decidere se andare oltre o no

🎁Toro nascono nuove idee e nuove amicizie che cresceranno nel tempo, sarete un sostegno uno per l’altro e inoltre una bella dose di fortuna e di cose che s’aggiustano e’ in arrivo, direi che la giornata e’ ottima

🎁Gemelli c’e’ un clima un po’ teso per voi, cercate di non recepire ogni singola cosa come personale, a volte e’ solo una giornata a cui a nessuno gira come si deve, ma non e’ colpa vostra, quindi rilassatevi

🎁Cancro per voi la giornata potrebbe risolversi con un accordo un patto con qualcuno o per lavoro, o un’accordo di tipo finanziario comunque vada la giornata sembra positiva

🎁Leone oggi qualche piccolo ostacolo si para davanti all’improvviso, avete 2 possibilita’ o lo aggirate oppure li risolvete in altro momento, non accade nulla se rimandate di un giorno

🎁Vergine fate attenzione a non dire nulla a nessuno di quello che avete in mente, qualcuno potrebbe avere voglia di boicottarvi, meglio far vedere le cose gia’ fatte senza appesantirvi con pareri non richiesti

🎁Bilancia gli affari di cuore fanno penare, per ora concentratevi su altro che vi svii dal pensiero poco obiettivo che avete della situazione, andate con passo calmo, tutto si aggiusta basta a volte crederci

🎁Scorpione anche per voi, questioni di lavoro vi tengono molto impegnati, ma questo non deve farvi dimenticare che ci sono anche altre cose, la famiglia, lo svago, gli hobby che state un po’ trascurando, attenzione che qualcuno non ve lo faccia notare

🎁Sagittario potrebbero arrivare notizie da qualcuno e un invito a un evento davvero speciale, e’ l’occasione per rimettervi magari in gioco e conoscere gente nuova, divertirvi, insomma muovetevi

🎁Capricorno le possibilita’ di migliorare le avete dipende solo da voi e dalla volonta’ si per la carita’, questa occorre, ma occorre anche crederci sul serio, a volte anche a cuore leggero, e’ il modo migliore per avanzare

🎁Acquario arriva la fortuna a bussarvi alla porta non fatevi trovare impreparati, una piccola giocata provatela ( con moderazione ) e visto mai sia la volta buona ?

🎁Pesci c’e’ un cambiamento di direzione per le questioni pratiche che dovrete attuare, aiutati un po’ dalla buona sorte dovreste riuscire a risolvere alcune cose in sospeso, cercate di non abbattervi e di lottare piu’ che potete, niente fino all’ultimo e’ perduto



🎁Buona giornata 🎁