🔴🔴🔴Astrotarocchi🔴🔴🔴🔴🔴 10 luglio 2023 🔴🔴

đź”´đź”´đź”´Astrotarocchiđź”´đź”´đź”´đź”´đź”´ 10 luglio 2023 đź”´đź”´



đź”´Ariete c’e’ un clima un po’ agitato in famiglia e ci sara’ d’aver pazienza, nell’arco della giornata si rimetteranno a posto le cose, una giornata da bollino rosso, ma che passa

đź”´Toro per chi e’ in cerca di lavoro, attraverso conoscenze, potrebbe trovarlo, chi lo ha, e’ una giornata dove arrivano buone notizie e soddisfazioni, quindi una giornata tranquilla

đź”´Gemelli arrivano notizie riguardanti forse qualcosa che aspettate e che vi da’ soddisfazione, riporta anche un certo clima di serenita’ che e’ da un po’ che manca, e’ una buona giornata

đź”´Cancro c’e’ qualcosa che o vi e’ stato proposto o sta per arrivare che non dovreste fare, potrebbe essere di qualunque natura questa proposta ma ci sara’ qualcosa che non torna, non accettate ne’ firmate nulla che non vi convince

đź”´Leone tenete a bada la gelosia, se non ne avete motivo, perche’ dovete per forza stare male? Meglio essere certi di quello che pensate e solo dopo parlate, invertire i fattori puo’ essere pericoloso

đź”´Vergine riceverete delle scuse per qualcosa che vi e’ stato fatto, o detto forse in un momento di rabbia, dovrete valutare voi se lasciar correre o far pesare comunque la cosa, la giornata nell’insieme e’ buona

đź”´Bilancia c’e’ in arrivo per voi una vittoria, se per qualche motivo aspettate una risposta, questa sara’ possibile che sara’ positiva ed ecco perche’ ho detto vittoria, perche’ dopo un periodo oscuro finalmente si vede luce

đź”´Scorpione ritroverete dei messaggi o comunque delle conversazioni con qualcuno che vi faranno realizzare qualcosa, tipo fare un collegamento con qualcos’altro, e vi portera’ dritti a una risoluzione di un problema

đź”´Sagittario per voi ci sara’ un incontro che riguarda la sfera sentimentale, nel quale vi verra’ chiesto scusa per tutte le cose che vi sono state fatte e che non vi siete cercate, e sara’ sincero /a quindi ascoltate prima di reagire

đź”´Capricorno avrete un bel riconoscimento da parte di qualcuno che ha avuto invidia di voi, e si e’ comportato male, verra’ a chiarire e a scusarsi, regolatevi di conseguenza

đź”´Acquario nei prossimi mesi dovrete o dividere o cambiare qualcosa e alla lunga sara’ molto remunerativa per voi la cosa, ma dovrete aspettare qualche mese per capire bene di che si tratta, la giornata comunque e’ buona

đź”´Pesci per ora non e’ un ottima idea cominciare qualcosa di nuovo, avrete dei riconoscimenti, e delle scuse per quanto accaduto in passato e questa fase dovrete aspettare di prima di fare altro.

đź”´đź”´đź”´Buona giornata đź”´đź”´đź”´