Astrotarocchi: 10 luglio 2022

Astrotarocchi a cura di Cristina Olmi 10 luglio 2022Vi ricordo che sono previsioni assolutamente generiche possono verificarsi piu’ avanti o non verificarsi proprio, prendetele per quello che sonoAriete C’e’ l’abilita’ di qualcuno intorno a voi che ” studia ” sempre nuovi modi di disturbarvi. Molto pettegola/o e molto scaltro/a cerca il modo giusto di dimostrare che non valete poi cosi tanto, peccato che sotto gli occhi di tutti, sicuramente valete molto molto, quindi lasciate anche che chiacchierino, fatelo scivolare di dosso e non perdete tempo con queste persone, chi ha piu’ testa la deve usare, e quindi usatelaToro c’e’ una forte invidia nei vostri confronti, ma si sa che s’invidia sempre quello che non si ha, e questo non deve essere un problema vostro, ( siete molto ben protetti ) c’e’ per voi una forte passione o che si accende o si ri-accende per qualcuno e l’inizio di un progetto che accendera’ gli animi,Gemelli per voi c’e’ una bella sorpresa da parte di qualche familiare, o persona che gira intorno alla famiglia un aiuto in cui non sperate, ma nel contempo fate comunque attenzione che questo non scateni la gelosia di qualcun’altro, morale se vi viene dato un aiuto, non fatelo troppo sapere a tuttiCancro un uomo o comunque un esperto nel settore che a voi torna utile vi portera’ alla riuscita di un progetto e soprattutto a far in modo che per voi diventi una fotura fonte di reddito e inoltre ci sono delle ottime influenze di energie positive e soluzioni che diversamente sarebbe stato impossibile trovare, si apre un buon periodo per voiLeone attenzione all’avidita’ di qualcuno che e’ molto vicino a voi o a stringere accordi di dubbia riuscita non raccontate i vostri fatti a nessuno possono saltare fuori in momenti poco opportuni e crearvi dei problemiVergine avete la lealta’ e l’affetto incondizionato di alcuni amici stretti e arriveranno notizie da una di loro di una rottura con qualcuno, minaccia vento di guerra, calmate le acque e aiutatela a superare questo momento cosi pesante per lei /lui, ve ne sara’ molto riconoscenteBilancia c’e’ un bel successo in amore, affermerete le vostre ragioni e saranno molto convincenti, ovviamente potrebbe accadere anche piu’ avanti ma gia’ sapere vi permette di prepararvi al meglioScorpione tirano venti di conquista attenzione se volete divertirvi potete farlo senza nessun problema e scherzando e ridendo a volte si puo’ arrivare lontano, ma non metteteci subito il cuore, meglio avere un pochino di pazienza e vedere come andranno le coseSagittario c’e’ un accordo in arrivo per voi, puo’ riguardare l’amore, il lavoro, i soldi, quello che sembra essere sicuro e’ che si potranno alzare i calici e brindare alla soluzione trovataCapricorno per voi ci saranno delle confidenze che vi verranno fatte e che e’ bene ve le ricordiate, nel tempo sicuramente vi ritorneranno utili, per ora sostenete la persona che ve le fara’Acquario attenzione se siete in fase di scelte valutate attentamente tutti i pro e i contro della questione, siete a rischio scelta sbagliata potrebbe essere dannoso per voi, anche non scegliere a volte e’ una scelta, e’ questo il caso di non sceglierePesci ci sono sorprese e buone notizie in arrivo finalmente realizzate un vostro sogno, ma a proposito di sogno, fate attenzione a cio’ che sognate, potrebbero essere dei sogni premonitoriVi auguro una buona giornata