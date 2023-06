🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 10 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟩Ariete c’e’ qualcosa dentro di voi che dovrete rimettere a posto, sembra che qualcosa non sia in equilibrio ma si tratta di emozioni, quindi facile che possa accadere, nell’insieme comunque e’ una buona giornata

🟦Toro e’ una giornata tranquilla, dove le mansioni quotidiane vengono portate avanti ,e senza grandi colpi di scena, si preferisce il relax alla vita mondana

🟩Gemelli c’e’ poca chiarezza destinata a risolversi a breve ma un po’ di voglia di cambiare c’e’, arriveranno occasioni in cui sara’ possibile farlo e con anche belle soddisfazioni

🟦Cancro potrebbe esserci un incontro, un messaggio o una notizia che vi riguarda, attenzione a non azzardare ( con un eventuale cavaliere ) troppo, si rischia di lasciarci il cuore

🟪Leone qualunque questione ci sia in ballo questo momento, c’e’ una protezione attenta e vigile ad aiutarvi ed e’ proprio questa che vi porta ad avere energia a sufficienza per combattere le vostre guerre

🟩Vergine con la serenita’ arriva anche un momento dove iniziate a progettare qualcosa, e’ consigliabile muovervi in sordina e tacere. se prima non avete gia’ organizzato tutto non parlatene con nessuno

🟦Bilancia vi sentite un po’ arenati in una situazione che non vi piace e siete in attesa di sviluppi, la vita vi fara’ dei regali, e vi donera’ quello che ora vi manca, e’ momentaneo questo passaggio tenete duro

🟪Scorpione se dovete fare qualche spostamento, il momento e’ quello giusto, arriva il colpo di fortuna un’entrata che vi fa respirare un po’ e credere che ancora qualcosa di bello anche a voi possa accadere

🟩Sagittario siete in attesa che qualche evento porti ad una realizzazione, nel frattempo non buttatevi giu’, non abbiate esitazioni, se le cose sono giuste per l’Universo, vi arriveranno comunque

🟦Capricorno arrivano notizie interessanti qualche curiosita’ che e’ bene tenere da parte, in futuro vi occorreranno per regolarvi al meglio su con chi avete a che fare e decidere o meno al riguardo di qualcosa, tenete le antenne dritte

🟪Acquario potreste essere attaccati per un banale motivo, non e’ il caso di portarla per le lunghe, lasciate correre e andate oltre e’ l’unico modo per evitare che un sasso diventi una valanga

🟩Pesci siete protetti qualunque cosa accada e’ una prova ma la buona sorte e’ in movimento verso di voi, quindi qualunque sia la guerra che state combattendo, non mollate, il vento cambiera’ e non vi sentirete cosi soli come ora, tenete duro



🟦 Buona giornata 🟪