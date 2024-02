Astrotarocchi 10 Febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete vi state avviando verso la risoluzione delle situazioni economiche ma ci vuole pazienza, sacrificio e tempo, non e’ cosi scontato per tutti che le cose si sistemano, nel vostro caso ritroverete la vostra serenita’ ma nel tempo, la giornata scorre tranquilla

Toro voi vi avviate verso la soluzione di un problema, degli impedimenti non vi hanno permesso di continuare nei vostri progetti ma avete trovato subito un equilibrio e siete ripartite non date ascolto a nessuno, dovete solo procedere senza fermarvi e vedrete dei bei risultati, la giornata e’ buona per voi

Gemelli si muovono le amicizie e oltre a quelle che conoscete, ne arrivano di nuove, in particolare uno, sembra essere molto molto interessante non perdete l’occasione, potrebbe essere proprio quello che cercate, il che non guasta. La giornata e’ tranquilla

Cancro ci saranno degli eventi molto fortunati per voi, e per la vostra famiglia, tanto da riportare la voglia di sorridere e la serenita’ , pero’ nel caso fosse cosi, tenetevelo per voi, un serpente insofferente nell’aria c’e’ sempre per tutti, meglio tacere e far finta di nulla, la giornata e’ buona

Leone ci sono alcuni accordi che accordi non sono con persone alle quali siete molto legati, e’ una specie d’istinto che vi fa capire come muovervi e quando e cosi e’ in questo periodo, farete le cose giuste al momento giusto e vi riusciranno. La giornata e’ buona

Vergine ci sono in arrivo per voi notizie piacevoli, regali, e mentre un po’ al riparo, protette state passando alcuni giorni di pace, appunto arriva la fortuna e una bella sorpresa a rallegrarvi il fine settimana che comunque scorre bello tranquillo

Bilancia una notizia arriva ma e’ una buona notizia che arriva ad aiutare un momento difficile, e dovrete fare una scelta, e’ un aiuto dell’universo anche se siete molto incerti, farete la scelta giusta e si apre tutta un’altra storia, con nuovi contatti, conoscenze e anche molta buona compagnia, quindi non siate reticenti

Scorpione attenzione a non fare cose cosi tanto per fare, senza un’attenta riflessione si rischia di sbagliare e fare errori di valutazioni che possono avere conseguenze pesanti, agite con calma riflessione e prudenza e passati questi giorni, il clima sara’ di nuovo leggero. La giornata scorre liscia

Sagittario sono in arrivo per voi idee geniali che saranno accompagnate dalla fortuna e proprio letteralmente dal ” vento in poppa ” quindi il pensiero che come un fulmine a ciel sereno arriva non e’ da scartare, anzi tutt’altro. E’ l’inizio di una nuova epoca

Capricorno arriva per voi un corteggiatore che aiuta a spazzare via ogni malinconia, momento difficile ed epoca che un po’ e’ da dimenticare, ritroverete la gioia, la felicita’ e anche la voglia di ridere, il velo di malinconia sta per essere definitivamente dimenticato, la giornata e’ buona per voi

Acquario per voi il fine settimana e’ tranquillo c’e’ solo un’attenta riflessione riguardo al come portare avanti cose che non pensate al momento non sia giusto portarvi dietro, prenderete delle decisioni che non saranno facili, ma sicuramente faranno bene a voi principalmente, prendete tempo se non ve la sentite. Il fine settimana va cosi e cosi

Pesci Ci sono dei contrattempi e delle difficolta’ ma la buona sorte non permettera’ che voi non riusciate a risolvere velocemente e permettera’ invece di farvi fare quello che avete in mente solo un po’ in ritardo, la giornata alla fine scorre bene



Buona giornata



🌞 Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi o su Whatsapp o su messanger 🌞