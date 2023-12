Astrotarocchi 10 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete giornata dove non la darete vinta al nervosismo e ” traslocherete” con i pensieri verso scelte da fare che pero’ non vi sono chiare, una giornata dove ci saranno soluzioni per le questioni pratiche ma fate fatica a trovarle

Toro arriva la fortuna a dare una mano e all’improvviso arriva qualcuno a corteggiarvi, non e’ male la persona, date una chance e provate a capire meglio se vale la pena o meno

Gemelli le nuove situazioni agitano sempre un po’ ma e’ solo il periodo di adattamento un po’ antipatico poi scorrera’ tutto liscio e si riprende la normale quotidianita’ , giornata tranquilla

Cancro qualcosa che doveva darvi soddisfazione al momento e’ ferma e sembra ripetersi qualcosa gia’ visto, proprio in virtu’ di questa cosa, stavolta l’affronterete in maniera diversa, e quindi farete prima e meglio si risolve veloce

Leone gli ostacoli sono stati superati e finalmente potete spostare l’attenzione verso altro, fare delle scelte e nonostante le idee non siano chiare, farete quella giusta ,risolvete definitivamente un periodo veramente noioso e pesante, era ora

Vergine un amico potrebbe voler diventare altro con voi, ovviamente sta a voi decidere cosa fare, e arrivano anche notizie ( nei prossimi giorni ) di qualcuno che fa chiarezza su qualcosa, direi un momento ” movimentato ” nelle quali vi trovate a fare scelte di ogni tipo e continuamente, ma in generale il momento sara’ buono e con dei risvolti divertenti

Bilancia state ” annusando ” l’aria per capire che se riuscirete ad avere i giusti riconoscimenti sul lavoro, e se nessuno insidia il vostro posto, per ora la situazione e’ tranquilla, arriveranno anche le soddisfazioni state tranquilli, oggi la giornata e’ tranquilla

Scorpione avete deciso quello che e’ stato e’ stato, avete cambiato la direzione e finalmente avete le idee chiare, preferite l’ordine e la ” pulizia ” al caos e al dar retta a chi vuole solo tenervi a terra, ora inizierete a stare meglio

Sagittario dovete trovare la forza di rinascere e in questo sarete aiutati da nuove conoscenze che porteranno allegria e voglia di fare cose diverse e sara’ la spinta per ricominciare

Capricorno riceverete delle scuse per qualcosa che vi e’ stato fatto, o detto forse in un momento di rabbia, dovrete valutare voi se lasciar correre o far pesare comunque la cosa, la giornata nell’insieme e’ buona

Acquario un momento di alti e bassi d’umore, vi fara’ renderete conto subito che sara’ una giornata persa, e questo immediatamente vi fara’ cambiare la rotta, la giornata alla fine sara’ ottima e con ottime soddisfazioni

Pesci un po’ di agitazione e nervosismo con la persona che avete vicino, per ora non movimentate le acque piu’ di quello che e’ necessario, piano piano le cose cambieranno e in meglio



Buona giornata

