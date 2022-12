Astrotarocchi: 10 dicembre 2022

🧣Ariete oggi giornata un po’ di confusione ed e’ una vera sofferenza per voi, ci sono delle cose di un accordo che proprio non vi piacciono, chiuderete qualcosa e vi guarderete intorno in cerca di meglio, un uomo vi aiutera’ a trovare quello che cercate, probabile un lavoro

🧤Toro ci sono per voi gratificazioni e riconoscimenti lavorativi, possibili inviti, comunicazioni, insomma un bel movimento frenetico che porta comunque situazioni piacevoli e anche molta allegria oltre a dei bei nuovi inizi

🧣Gemelli c’e’ un colpo di fortuna in agguato per voi, arrivano notizie positive per quello che riguarda soldi, o comunque situazioni relative a soldi, provate una piccola giocata ( con MODERAZIONE mi raccomando ) e speriamo in una bella vincita

🧤Cancro Dovete scegliere una strada stare fermi non risolve e non decidere nemmeno, scegliete per una volta quello che va bene a voi e non ad altri, e’ ora di mettere in moto un po’ di sano egoismo

🧣Leone arrivano notizie da chi non v’aspettate, e’ una bella sorpresa in grado di farvi trascorrere una buona giornata e non e’ impossibile che ci sia anche un incontro da non sottovalutare affatto, non si sa mai

🧤Vergine arriva la soluzione a un piccolo problema e forse e’ un amica a darvi una mano, quando e’ servito c’eravate e l’Universo non dimentica, se avete bisogno chiedetela non vi verra’ negata

🧣Bilancia spostate l’attenzione almeno per oggi verso qualcosa a cui vi piace pensare, e’ il momento di riposare un po’ la mente, troppo alto il livello di stress rilassatevi

🧤Scorpione camminate un po’ nella nebbia, ma state tranquille che presto la nebbia si dirada e davanti a voi si aprira’ una bella strada costellata anche dei successi che fin’ora vi sono stati negati, non abbiate timore, nulla e’ per caso

🧣Sagittario riuscite a risolvere qualcosa che vi pesa molto, toglietevi la soddisfazione e ditelo quello che pensate una volta e per sempre, dopo starete molto meglio e viaggerete piu’ leggere

🧤Capricorno avete le idee chiare e il successo su una questione a portata di mano, afferrate al volo un’occasione che vi portera’ dritti a meta senza esitazioni, rischiate di perdere il treno

🧤Acquario e’ il momento di risparmiare qualcosina ma non solo in termini economici, ma anche a livello di energie, vi siete dati troppo da fare e’ ora di rallentare e riposare

🧣Pesci cercate di non alzare polveroni inutili in questo momento nei prossimi giorni avrete poi modo di dire la vostra, per ora lasciate parlare, a volte il silenzio e’ l’unica arma che si ha, usatela

