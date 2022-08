Astrotarocchi: 10 agosto 2022

🥵Ariete state patendo un po’ l’assenza di qualcuno forse un’amicizia che e’ vi molto cara in sogno fate attenzione a quello che vedrete potrebbe essere veritiero e qualcuno magari si vuole divertirvi a tendervi un tranello, fate attenzione questi giorni

❤Toro voi avete bisogno di divertirvi e di stare a cuor leggero fate attenzione a non essere troppo al contrario, il divertimento ci vuole ma non dovete essere sventati, ci si potrebbe innamorare o reinnanorare di qualcuno, o farsi un’avventura insomma i sentimenti sono in cammino

☀Gemelli attenzione a non creare voi stesse conflitti o ad essere aggressive, ci sono piccole noie che meno affrontate di petto meglio e’, voi saprete difendervi alla grande e sarete molto attente in ogni caso, avrete anche delle belle intuizioni e un po’ di introspezione per capire cosa migliorare non guastera’

🥵Cancro per voi ci saranno momenti di serenita’ di benessere e di armonia ma attenzione a qualcuno di molto ipocrita che ha dell’acredine nei vostri confronti e pure gelosia, studiate bene chi potrebbe essere e senza troppo dare nell’occhio allontanatevene. Esclusa questa parentesi, ci saranno comunicazioni, appuntamenti e degli sviluppi totalmente inaspettati

❤Leone sarete coinvolti in una sfida, una competizione un gioco fate attenzione che il gusto della sfida non vi faccia accorgere che state perdendo, tuttavia ci sono delle influenze propizie e un aiuto dal cielo sfruttate la fortuna al meglio che potete

☀Vergine ci sara’ qualche contrarieta’ e incomprensione e sarete comunque sincere direte quello che pensate oltre ad avere sentimenti veri e puri attenzione a non essere troppo ingenui a rivelare tutto e subito, potrebbero spaventarsi. Ci sono progetti che sono in fase di sviluppo e questo creera’ anche invidia, se voi non ne parlate sarete al sicuro fino alla fine, una donna in particolare vi da’ filo da torcere tenetela alla larga

🥵Bilancia per voi attrazione fatale e complimenti lusinghe che dovrete tenere a bada, non sono del tutto sincere, la vera sincerita’ la trovate in voi stessi e nella famiglia almeno li sarete sicuri

❤Scorpione possibile qualche invito a nozze, a meno che le nozze non sono le vostre dovrete fare attenzione e curare molto qualcuno di famiglia ha necessita’ del vostro affetto e vi aiutera’ una ragazza o una donna di capelli scuri , sono possibili entrate impreviste

☀Sagittario qualcuno che amate all’improvviso dichiarera’ tutto quello che prova sentimenti affetto passione e chiedera’ espressamente un invito avrete, probabilmente, un bel da fare

🥵Capricorno per voi ci sono notizie incontri e tanta gioia una bella novita’ e anche una possibile ripresa con qualcuno molto deciso, risoluto e pieno di buona volonta’ vi aiutera’ anche a superare degli ostacoli voi rimarrete un po’sulle vostre ma e’ sincero

❤Acquario questo periodo i pensieri sono magia per voi, se desiderate qualcosa e’ la vostra stessa mente che la creera’ mutando le cose negative in luce e trionfo. Sognate in grande

☀ Pesci siete protetti da qualunque attacco aggressione, vi scorrera’ addosso come se non fossero affari vostri e qualcosa di veramente duro verra’ superato alla grande, vi verranno fatte rivelazioni importanti e belle novita’ vi stanno aspettando

Vi auguro una buona giornata ❤

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...