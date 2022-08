Astrotarocchi: 1 settembre 2022

-Ariete Si fanno molte chiacchiere e questo vi crea dispiacere ma andate oltre, le persone parlano di altri per coprire le loro mancanze, c’e’ qualcosa bloccato, ma troverete un accordo e si sblocchera’ nell’arco di brevissimo tempo

-Toro arriva qualcosa a livello burocratico che vi porta qualche soldino ma in seconda battuta, fra qualche mese c’e’ un ulteriore revisione e ne prenderete altri, insomma i soldi non mancheranno

-Gemelli c’e’ qualcuno per voi che prova davvero sentimento ma non fa ulteriori passi perche’ pensa al benessere forse di una figlia, ma non smettera’ di ripeterlo a voi ci tiene sul serio

-Cancro su dei pettegolezzi fatti avrete la meglio con grande soddisfazione visto che siete state anche fermate per questo motivo da persona per voi importante ora potrete riscattarvi

-Leone c’e’ gelosia da parte di qualcuno e molto avvilimento c’e’ del sacrificio che state facendo , lavorativamente parlando per arrivare poi ad ottenere quello che volete la buona notizia e’ che l’otterrete

-Vergine c’e’ una persona importante con la quale parletete a breve e che ha la possibilita’ di darvi una mano per qualcosa, ve la dara’ e con successo avrete finalmente riconosciuti i vostri meriti

-Bilancia C’e’ qualcosa in arrivo per voi, che vi dara’ molta soddisfazione, nell’ambito famigliare regnera’ per qualche giorno tranquillita’ e un po’ di agoniata pace

-Scorpione Con qualcuno di famiglia in questo periodo occorra’ piu’ pazienza del solito e’ un po’ avvilito /a questa persona e approfitta del vostro buon cuore cercate fin dove potete di aiutare

-Sagittario siete un po’ giu’ di corda perche’ siete in attesa di qualcosa che non vedete arrivare ma proprio quando perdete le speranze arriva sia la persona sia la pace e anche un po’ di gelosia insomma un periodo davvero bello ma dovete pazientare

-Capricorno in casa qualcosa si e’ fermato, dovete scavalcare la montagna che state mettendo giu’, solo con un buon dialogo e un po’ di comprensione il sole torna a risplendere, cercate di non intestardirvi troppo

-Acquario l’astuzia con l’amicizia non va mai bene, tenete gli occhi aperti c’e’ qualcuno che prova a fare il o la furba, osservate attentamente tutto e poi regolatevi di conseguenza

-Pesci cercate in tutti i modi di vincere una guerra, ma l’ultima parola non e’ la vostra, mantenete i toni pacati e l’avrete in pugno

