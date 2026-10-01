Astrotarocchi 1 ottobre 2026

ARIETE : Giornata di grande stabilità. Le tue iniziative trovano basi solide e sicurezza, soprattutto nel lavoro e nelle questioni pratiche. Procedi a passo sicuro.

TORO : Una ventata di serenità e piccole sorprese fortunate in arrivo. Cogli le occasioni al volo senza pensarci troppo: la leggerezza sarà la tua risorsa migliore.

GEMELLI Notizie rapide, messaggi inattesi e un ritmo dinamico scandiscono la giornata. Una risposta che attendevi potrebbe finalmente arrivare e sbloccare i tuoi piani.

CANCRO Il focus si sposta sulle mura domestiche, sugli affetti più cari e sulla tua sicurezza interiore. Ideale per ritrovare l’armonia in famiglia e ricaricare le energie.

LEONE Chiarezza, successo ed energia radiosa. È il momento di metterti in luce, chiarire eventuali dubbi e portare a termine con entusiasmo i tuoi progetti.

VERGINE Trovi la soluzione ideale a un problema che ti impegnava da tempo. La tua mente acuta apre la strada giusta verso un risultato sicuro e soddisfacente.

BILANCIA Gesti d’affetto, inviti piacevoli e riconoscimenti in arrivo. Una giornata serena in cui celebrare le relazioni e lasciarsi coccolare dalle piccole attenzioni.

SCORPIONE Intuito vivido e grande profondità emotiva. Ascolta quello che senti dentro: la tua sensibilità ti guidarà nel fare la mossa giusta, sia nel lavoro sia nei sentimenti.