Astrotarocchi 1 ottobre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 02 Ottobre 2026
ARIETE : Giornata di grande stabilità. Le tue iniziative trovano basi solide e sicurezza, soprattutto nel lavoro e nelle questioni pratiche. Procedi a passo sicuro.
TORO : Una ventata di serenità e piccole sorprese fortunate in arrivo. Cogli le occasioni al volo senza pensarci troppo: la leggerezza sarà la tua risorsa migliore.
GEMELLI Notizie rapide, messaggi inattesi e un ritmo dinamico scandiscono la giornata. Una risposta che attendevi potrebbe finalmente arrivare e sbloccare i tuoi piani.
CANCRO Il focus si sposta sulle mura domestiche, sugli affetti più cari e sulla tua sicurezza interiore. Ideale per ritrovare l’armonia in famiglia e ricaricare le energie.
LEONE Chiarezza, successo ed energia radiosa. È il momento di metterti in luce, chiarire eventuali dubbi e portare a termine con entusiasmo i tuoi progetti.
VERGINE Trovi la soluzione ideale a un problema che ti impegnava da tempo. La tua mente acuta apre la strada giusta verso un risultato sicuro e soddisfacente.
BILANCIA Gesti d’affetto, inviti piacevoli e riconoscimenti in arrivo. Una giornata serena in cui celebrare le relazioni e lasciarsi coccolare dalle piccole attenzioni.
SCORPIONE Intuito vivido e grande profondità emotiva. Ascolta quello che senti dentro: la tua sensibilità ti guidarà nel fare la mossa giusta, sia nel lavoro sia nei sentimenti.
SAGITTARIO Voglia di fare spazio a cose nuove, programmare spostamenti o ampliare le tue prospettive. Guarda lontano con fiducia: i grandi progetti muovono i primi passi.
CAPRICORNO Autonomia, concentrazione e necessita di definire bene le tue priorità. Giornata ideale per sistemare pratiche burocratiche e lavorare in tranquillità ai tuoi obiettivi.
ACQUARIO Comunicazione vivace, scambi di idee, confronti e contatti continui. Mantieni la calma di fronte alle troppe informazioni e seleziona quelle davvero utili.
PESCI Sentimenti al centro della scena, dolcezza ed empatia. È la giornata perfetta per avvicinarti a chi ami, lasciando da parte le insicurezze e vivendo le emozioni con spontaneità.
👉Per info letture personalizzate, annualita’, mensili di cartomanzia, lettura fondi caffe’, lettura sibille, rune , abbonamenti settimanali potete contattarmi su messanger su whatApp al
+39 347 57 49 499 e seguitemi sul mio gruppo Facebook Tarocchi Carte e Mille Magie
+39 347 57 49 499 e seguitemi sul mio gruppo Facebook Tarocchi Carte e Mille Magie