Astrotarocchi 1 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE all’improvviso un colpo di fortuna arriva, attenzione soltanto a che non arrivi, mentre voi state risolvendo altre cose, rischiate di perdere il treno, quindi occhi aperti

TORO ci sono situazioni che si sposteranno rispetto a come pensavate verso la risoluzione, ma per altre dovrete fare delle scelte e facendole comunque risolverete le vostre cose, solo occorre un po’ di pazienza in piu’

GEMELLI siete in cerca di serenita’ e di tranquillita’ quindi quello che capite e’ ora di lasciare andare, lo farete senza pensarci due volte, e anche questa volta avrete la pace che vorrete

CANCRO Circoli che si ripetono, e senza che ve ne accorgiate vi trovate nelle stesse situazioni sempre, quando ve ne rendete conto tagliate via tutto, non e’ il caso d’insistere

LEONE possibili incontri con amici in posti dove ancora l’estate non sembra passata, mare, collina lago, e’ comunque una buona giornata per voi

VERGINE qualcosa che doveva sistemarsi, ancora ha delle difficolta’, se non riuscite magari la soluzione e’ un’altra, non guardate al problema, ma ad un altra possibile soluzione

BILANCIA un problema si e’ risolto, vi avviate a navigare, per ora verso mari piu’ tranquilli e per un po’ e’ cosi che viaggerete comodi e tranquilli. Ogni tanto ci vuole

SCORPIONE nuovi inizi e momenti di grande gioia oltre che di tanti corteggiatori, fra i quali scegliere, fra questi quello giusto c’e’, cercate bene e troverete

SAGITTARIO ci sono notizie che non riescono a sbloccarsi ma su questo ci sara’ chiarezza, poi capirete come mai il silenzio ha regnato sovrano, pare che sarete comprensive in questo

CAPRICORNO questa giornata non avrete una gran voglia di essere pazienti ne’ creativi, non sara’ la fine del mondo se rimandate qualche giorno e vi riposate un po’

ACQUARIO giornata molto bella anche la vostra, dovete inseguire il vostro sogno non stando fermi ma diventando attivi e partecipi il sogno e’ vostro non di altri, datevi da fare

PESCI Ci sono tagli netti che non possono essere ricuciti inutile guardare da quella parte riposate e rilassatevi prima di trovare nuovi equilibri



Buona giornata ❤