Astrotarocchi 1 Marzo 2024 di Cristina Olmi



Ariete : un epoca e’ finita ora c’e’ la chiarezza che nulla e’ facile, ma avete fatto esperienza e quello che c’e’ da superare lo farete senza alcun problema, forse qualche persona amica dara’ una mano la giornata e’ impegnativa ma serena

Toro arrivano notizie, in questo periodo di totale incertezza, che rassicurano e rendono stabile le situazioni precarie, ci sono piccoli momenti di confusione, ma procedete a passo spedito senza troppo curarvi di nulla, continuate sulla strada intrapresa, la giornata e’ tranquilla

Gemelli la chiave per risolvere alcune questioni la trova una persona che fa luce su qualcosa che non si e’ compreso bene e vi riporta alla stabilita’ e serenita’ di sempre, ci sono in arrivo per voi corteggiatori e riconoscimenti, attenzione a non distrarvi

Cancro fine di una situazione c’e’ un bel cambiamento e arrivano notizie che qualcosa si e’ risolto, forse una questione economica o comunque familiare, importante comunque e’ tirare un bel sospiro di sollievo, e oggi tocca a voi

Leone la giornata e’ dinamica con molte cose da sbrigare dei ritardi non voluti da voi, vanno recuperati, per cambiare le cose che non vanno, si deve agire, ed e’ il momento che voi lo facciate non c’e’ piu’ ne’ scusa ne’ tempo, e’ ora di partire e risolvere

Vergine fidatevi del vostro intuito qualcosa vi dice che non e’ tutto limpido, dovrete verificare qualcosa e vi renderete conto che effettivamente non avevate torto, dovrete risvegliare qualcosa che si e’ addormentato, ma riuscirete nel vostro intento, la giornata e’ buona

Bilancia giornata tranquilla che scorre senza intoppi, ma e’ il pensiero che cammina e non riuscite a ” ingannare ” la mente pensando ad altro. E’ consigliabile davvero cambiare il corso dei pensieri se questi possono far male e fare altro, anche impegnarsi in un hobby puo’ funzionare, provate

Scorpione c’e’ stato un momento di forte instabilita’, ma questo e’ passato, lascia solo confusione, e la necessita’ d’avere una grande pazienza per ricomporre ogni cosa, ma la cosa bella e’ che ce l’avete fatta, e non e’ da tutti, ora si va solo in un verso avanti e bene

Sagittario ci sono in arrivo per voi o doni in denaro, o un nuovo lavoro, e nuove opportunita’ di carriera, oppure riceverete un prestito, che avete chiesto e che vi risolve diverse cose antipatiche, una bella risoluzione a qualcosa che vi ha veramente preoccupato, ora tornerete tranquilli

Capricorno non dovrete rinunciare a nulla, proteggete cio’ che avete creato, abbiate coraggio e imparate a credere in voi stesse, nulla e’ piu’ forte della volonta’, e le strade dissestate possono tranquillamente essere percorse, con prudenza, ma si possono attraversare, non ve ne manca la capacita’, quindi avanti tutta

Acquario dovrete analizzare una questione in maniera molto attenta e dovrete fare attenzione ai dettagli, saranno importanti in futuro da ricordare per evitare fastidi, e infatti non ne avrete, ma meglio prevenire

Pesci o vi state innamorando o ritorna qualcuno dal passato, c’e’ stata nella sofferenza una grande crescita personale e si e’ molto rafforzato l’intuito quindi non vi manchera’ il modo di rispondere nella maniera adeguata alla situazione, la giornata e’ tranquilla



Buona giornata