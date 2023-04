Astrotarocchi

1 maggio 2023 di Cristina Olmi



<3 Ariete Arrivano buone notizie ( nei prossimi giorni ) riguardo il lavoro, ma insistono che anche un corteggiatore si fara’ avanti quindi finalmente si apre un momento ottimo per voi, era ora !

<3 Toro la sopportazione su questioni sentimentali continua ma non mollerete il colpo, ve lo sentite che con il tempo anche questa situazione si sistemera’ quindi nel frattempo, fate cose che alleggeriscono questo carico, quindi cose che vi piace fare, starete meglio

<3 Gemelli siete chiuse in protezione, e piano piano i problemi che al momento vi affliggono tendono a migliorare, ritroverete la vostra stabilita’ e la vostra serenita’, oltre alla soluzione di alcune cose importanti, quindi siete in risalita

<3 Cancro piu’ aspettate a trovare soluzioni, piu’ si assottigliano le possibilita’ di trovarne, al momento dovreste cercare soluzione a un problema serio, la troverete, ma fate fatica quindi non tardate troppo a chiudere questo capitolo ( qualunque esso sia )

<3 Leone Se avete in corso una causa legale, ne uscirete vincenti ( nei prossimi tempi ) se non l’avete e’ possibile che vi state agitando per qualcosa che una soluzione ce l’ha state tranquille tutto si aggiusta

<3 Vergine arrivano comunicazioni al riguardo di un ritorno, che vi agitano un po’ il ricorteggiamento sara’ serrato e molto molto chiaro dovrete scegliere se farlo proseguire o fermarvi, ma io direi non perdete il treno

<3 Bilancia la sopportazione e’ diventata un’abitudine, se dovete cambiare delle cose, fatelo la sofferenza non deve mai diventare abitudine, agite e cambiate le cose

<3 Scorpione vi muovete per eliminare alcune cose che non vanno, attenzione non parlate dei progetti che avete, con nessuno e’ il momento di agire senza troppo parlare, e usate l’astuzia se necessario

<3 Sagittario colpo di fortuna in arrivo, possono essere piu’ cose che si risolvono nell’arco della giornata, non fatevele scappare

<3 Capricorno all’improvviso o tagliate con qualcuno qualcosa e cambiate strada, oppure qualcuno torna da voi e si riapre un capitolo lasciato in sospeso

<3 Acquario migliora nettamente la situazione economica, un po’ lenta come risalita ma costante e migliorano i rapporti con la famiglia e le persone a voi care

<3 Pesci notizie che creano confusione ma riflettendo capirete esattamente come stanno le cose, arrivano successi e trionfi un po’ in tutti gli ambiti



Buona giornata e buon 1 maggio