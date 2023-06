❤️🧡💛Astrotarocchi 💚💙💙💜🖤1 luglio 2023🤍❤️



🧡Ariete Cercherete, nei prossimi giorni d’approfondire qualcosa o che state studiando di nuovo, o che non vi e’ chiaro, con anche dei buoni risultati, quindi alla fine un fine settimana proficuo e comunque tranquillo

💛Toro sara’ un fine settimana in cui alcune cose andranno riviste, e in famiglia potrebbero uscire argomenti di cui si dovra’ discutere e trovare delle soluzioni facendo fronte comune, e’ un fine settimana impegnativo ma costruttivo

💚Gemelli vorreste spostarvi fare cose un po’ piu’ divertenti ma dall’altra temete di dover sopportare qualcosa o qualcuno e quindi c’e’ un po’ d’indecisione che comunque risolverete velocemente

💙Cancro quando non ci si sente troppo in forma e’ bene tenersi a riparo e superare il momento di stanchezza riposando e recuperando energie, e’ il caso vostro in questo fine settimana, riposate

💜Leone attenzione alle lusinghe effimere, e ai canti di sirena, non tutto e’ buono e sincero, tenere le orecchie tese e tenete lontano chi tanto parla, ma a fatti zero, sono quelli i canti di sirena

🖤Vergine arrivano notizie di qualcuno che forse proprio uno stinco di santo non e’, limitatevi ad ascoltare e a cestinare subito dopo e’ una perdita di tempo e di energia, andate oltre

🤍Bilancia se e’ in procinto uno spostamento si rivelera’ molto fortunato anche se dovessero esserci dei cambiamenti all’ultimo momento comunque sarebbero provvidenziali, quindi andate tranquilli

❤️Scorpione il consiglio per questo fine settimana e’ di stare tranquilli e riposare, le lotte quotidiane vi stanno un po’ stancando e’ ora di rilassarsi un po’

🧡Sagittario se c’e’ un battibecco, una discussione in atto le energie intorno a voi sono buone, quindi ne uscite tranquilli e sereni, e’ solo questione di non ostinarsi e di lasciare andare

💛Capricorno arriva il consiglio di qualcuno che vi sara’ molto utile, tenetene conto avra’ il suo buon risultato, a cui non credevate molto, quindi per una volta fidati del consiglio

💚Acquario un buon amico o amica daranno una mano concreta a una situazione che inizia a pesarvi molto, e grazie a questo, ritroverete a brevissimo stabilita’ e tranquillita’ che da un po’ manca, era ora

💙Pesci un desiderio viene esaudito arrivano buone occasioni sia a livello economico che personale, forse l’occasione anche di brindare al successo.



💜❤️🧡Buona giornata ❤️🧡🖤