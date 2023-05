🟥🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧1 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟥Ariete state cercando strade per cambiare direzione e lo fate con grande discrezione, e la trovate una strada per avere i vostri successi un po’ in tutti i campi quindi proseguite nei vostri progetti

🟧Toro c’e’ un po’ di tensione che si sciogliera’ a breve, nel frattempo riflettete su come cambiare e migliorare alcune cose e rimanete stabili

🟨Gemelli arrivano buone notizie che vi ridanno carica e serenita’ dopo le tempeste passate, approfittate dei momenti di calma per ritornare all’equilibrio e alla stabilita’

🟥Cancro arrivano per voi notizie fortunate e soprattutto chiarificatorie al riguardo di qualcosa che non era chiaro e che andava compreso, ora questo ci sara’, potete procedere in tutta tranquillita’

🟧Leone si risolve qualcosa e si ha in mente anche una ripartenza o mentale o proprio fisica, che dovrete fare, e si riparte anche per una vera e propria rinascita, e’ ora anche per voi di godere delle gioie della vita

🟨Vergine state tollerando pochissimo o una persona impegnata o comunque un’altra persona potrebbe passarvi per la testa di parlare chiaro e dire proprio tutto quello che pensate e sapete …non e’ una cattiva idea, potrebbe spuntare un bel sole subito dopo

🟥Bilancia dietro la corazza c’e’ un cuore di burro ed e’ ora di scioglierne un po’, arrivera’ quello che e’ destinato a voi, sia che lo vogliate sia che no, quindi non affannatevi, arriva da se

🟧Scorpione siete in attesa di qualcosa che deve arrivare ed e’ davvero molto vicino, poi finalmente potrete liberare la pesante zavorra che portate ormai dietro da tempo e anche la confusione e’ destinata a finire, insomma un bel momento per voi

🟨 Sagittario e’ arrivata per voi l’ora della svolta che e’ bene facciate un ciclo si e’ chiuso per sempre, ora potete solo crescere e migliorare e lo farete con un bel successo

🟥Capricorno arrivano buone notizie di lavoro, o lo trovate o qualcosa d’importante e positivo sta per arrivare una ventata di aria fresca e pulita ci vuole e arriva

🟧Acquario sboccia fuori all’improvviso, una bella passione che nel tempo puo’ diventare altro, quindi non pensate troppo e agite e’ un momento molto positivo per voi, o comunque lo sara’ a breve

🟨Pesci le situazioni che vi stanno a cuore prenderanno una piega diversa da quella che vedete ora, bisogna ancora tenere duro ma arriva il bel tempo anche per voi



🟥Buona giornata 🟧